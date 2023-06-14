غدا.. محاكمة المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة في شبرا الخيمة 

تنظر غدا الخميس محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، محاكمة ضابط سابق و4 آخرين لقيامهم باستدراج شخص عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ لتدبير عملات أجنبية وانتحال صفة رجال شرطة وسرقته في شبرا الخيمة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ووكيل النيابة مصطفى الحبشي، وامانة سر هانى خطاب.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 19403 لسنة 2022 جنایات أول شبرا والمقيدة برقم 3840 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أنه فى يوم 18 / 8 / 2022، قام كل من: أحمد م.ا 29 سنة ضابط شرطة سابق، ومقيم بـ ميت عليا دائرة مركز شبين الكوم منوفية، وإبراهيم ا.ا 37 سنة ومقيم 10 شارع أبو عاقل العربي - أرض القوام العجوزة الجيزة، ومحمد ع.س 24سنة ومقيم بنجع ساحل بشلة، مركز نقادة محافظة قنا، مصطفى ح.ع 24 سنة ومقيم مركز القرنة الغربي قمولا - نجع البركة - محافظة الأقصر، عبدالناصر م.د، سرقوا المبلغ المالي المبين المذكور بالأوراق والمملوك للمجني عليه محمود حسين أحمد إبراهيم، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أوهموه بقدرتهم على تدبير العملات الأجنبية، واستدرجوه إلى مكان ألقوا اختياره سلفا حامًا المتهمين الأول والثاني لأسلحة نارية، واقتادوه بداخل سيارة قيادة المتهم الرابع سلبا، منتحلين صفة رجال أمن، وما أن ظفروا به حتى قام الأول بدفعه خارج السيارة، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة ناریة مششخنة: مسدس فردى الإطلاق، بندقية آلية، حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري، حال كونهم مما لا يجوز لأي منهم الترخيص بحيازتها أو إحرازها واستعملوا القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين وهم ضباط القوة الأمنية والمرافقة لهم، وأشهروا أسلحة نارية في مواجهتهم، وذلك للقرار والحيلولة دون ضبطهم، وقد بلغوا مقصدهم من ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.