تحذير عاجل| الأرصاد: أمطار رعدية وعواصف رملية خلال 24 ساعة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن الـ 48 ساعة الماضية شهدت استقرار في الأحوال الجوية، وان اليوم أيضًا سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر 2، أن البلاد من غدًا الثلاثاء ستتأثر بـ منخفض جوي، صحراوي متعمق، وهناك منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وان محافظات الصعيد ستكون أكثر تأثرن بالتغيرات في الجو.

ولفتت إلى أن هناك رياح مصاحبة لـ الرمال و الأتربة، وان سرعة الرياح ستصل لـ 40 كيلو، وأن سرعة الرياح تختلف من محافظة لـ آخري.

أمطار رعدية

وأشارت إلى أن البلاد ستتأثر بـ أمطار رعدية في بعض المناطق، وأنه على الجميع توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، وأن الموجة الحالية ستكون لمدة 24 ساعة فقط أي يوم الثلاثاء فقط.