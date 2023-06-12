مكافحة النمل الأبيض .. نشاط المركزية لمكافحة الآفات في شهر مايو 2023

أصدرت الادارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية تقريرا يتضمن نشاطها الشهرى بالتنسيق مع د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة ، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد الميداني الدائم مع المزارعين قبل وأثناء موسم الزراعة وحتى الحصاد



وقال د احمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات انه من خلال الإدارات ومناطق المكافحة الستة التابعة لها قامت بإنجاز ما يلي خلال شهر مايو:

الإدارة العامة لمكافحة الآفات ومناطق المكافحة الستة:

المكافحة الحقلية:

• متابعة اعمال مهندسي المكافحة بالمديريات على مستوى محافظات الجمهورية.

• قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات من خلال الإدارات التابعة لها بعدد (55) حالة مرور على زراعات المحاصيل الصيفية (المحاصيل الحالية: الذرة – الأرز – الفول السوداني – السمسم – القمح – بصل فتيل – قصب السكر) لرصد أي إصابات بالآفات المختلفة والتوجيه بالعلاج وذلك على مستوي محافظات جمهورية مصر العربية.

• توفير المبيدات الخاصة بدودة الحشد الخريفية على مستوى مديريات الزراعة.

• متابعة الاجراءات الخاصة بمكافحة دودة الحشد الخريفية بمحصول الذرة حيث تم رصد بؤر اصابة محدودة في محافظات (البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية السويس – القليوبية – الفيوم – المنيا – سوهاج – قنا - اسوان) بإجمالي مساحة 160 فدان و5 قيراط وتم اجراء الرش الوقائي بها على 1840 فدان.

• متا بعة اعمال المعالجة ضد الحشائش حيث تم علاج مساحة (9376) فدان بمختلف المحاصيل ومسافة (6812) كم من المنافع العامة وعلاج (79) كم ضد ورد النيل.

• إتمام تخصيص وتوزيع مبيدات النمل الأبيض المجانية الدفعة الأولى لموسم 2022 – 2023 (أساسي لعدد 15 محافظة بإجمالي كمية (991) لتر من المبيد.

• تم متابعة أعمال مكافحة آفة النمل الأبيض حيث تم علاج عدد (16) وحدة نمل ابيض تحت ارضي مجاناً وعلاج عدد (187) وحدة نمل ابيض تحت ارضي نقداً وعلاج عدد (51) وحدة نمل ابيض فوق ارضي مجاناً.

• تم متابعة عدد (186) مصيدة لدودة الحشد الخريفية في ضوء مشروع الحراك العالمي لمتابعة دودة الحشد الخريفية

مكافحة افات القطن:

• متابعة المساحات المعالجة ضد افات القطن حيث وصلت المساحة المعالجة ضد الآفات الأولى (21517) فدان.

• قامت الإدارة بتلقي ومتابعة بلاغات المصائد المائية لآفات القطن وارسالها الي معهد الوقاية.

• تم تسلم المطبوعات الخاصة بموسم القطن 2023 وتوزيعها على محافظات القطن.

المكافحة البستانية:

• قامت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بعدد (13) لجنة مرور لمراجعة إعمال مكافحة افات الخضر والفاكهة، وكذلك سوسة النخيل والإرشاد بالطرق الصحيحة لعلاجها والتوقيتات الملائمة لإجراء الممارسات الزراعية المختلفة والتي تحد من الإصابة بسوسة النخيل. وبلغ عدد النخيل المعالج (3482) نخلة والمقلع (77) نخلة وتحت التقليع (48) نخلة خلال شهر مايو.

• الاستمرار في تطبيق البرنامج التدريبي للحقول الارشادية للتدريب العملي على الاسلوب الامثل لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في محافظات مصر ويستهدف للاستفادة منها (20) مزارع و (10) من مهندسي المكافحة لكل حقل ارشادي.

• متابعة الاجراءات الخاصة بمتابعة ذبابتي الفاكهة والخوخ في محافظات التطبيق.

• تم إطلاق المفترس الاكاروسي في مساحة (394.5) فدان خلال موسم 2023 مقارنة بمساحة (216) فدان بموسم 2022 بواسطة ثلاث مناطق من مناطق المكافحة التابعة للإدارة المركزية لمكافحة الآفات (شمال الدلتا، شمال الصعيد، القناة وسيناء) بزيادة قدرها 82.6%، كما تم إطلاق طفيل الترايكوجراما في مساحة (37) فدان خلال موسم 2023 مقارنة بمساحة (0) فدان بموسم 2022 بواسطة منطقة القناة وسيناء.

• الاستعداد لموسم القطن لتوفير طفيل الترايكوجراما للمحافظات التي يقع في نطاقها المكافحة الحيوية باستخدام طفيل الترايكوجراما، وقد تم الاطلاق في محافظة الفيوم. وجاري متابعة إطلاق طفيل الترايكوجراما في باقي المحافظات.

• وفي إطار التعاون بين المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات تم سحب (162) عينة بطيخ لتقدير متبقيات المبيدات بها ضمن برنامج رصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة.

توفير وتوزيع المبيدات:

• من خلال إدارة توفير وتوزيع المبيدات تم تخصيص مبيدات مكافحة افات القطن موسم 2023:

- (11272) عبوة من المركبات الحيوية، و(31673) عبوة من مركبات مانعات الانسلاخ لمكافحة دودة ورق القطن.

- (24000) عبوة من المركبات الفسفورية (وقائي اول)، و (18000) من المركبات الفسفورية نقدا لمكافحة ديدان اللوز.

- (6000) عبوة من مركبات البيروثرويد (وقائي ثاني) لمكافحة ديدان اللوز.

- (2600) عبوة من مركبات الامامكتين بنزوات (وقائي ثالث) لمكافحة ديدان اللوز.

• تم التنسيق مع الجمعية التعاونية الزراعية العامة لتدبير كمية (6100) عبوة من المركبات الموصى بها لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

• تخصيص كمية (100) لتر جاذب غذائي وكمية (16) لتر مبيد لمكافحة ذباب الفاكهة.

• تم تخصيص (3500) لتر ديترجنت لمختلف المحافظات.

• تم تخصيص (50) طقم مهمات وقاية كامل.

• تم تخصيص كمية (5500) من المصائد المائية البلاستيكية، وكمية (400) من المصائد القمعية البلاستيكية و(2575) من المصائد الورقية و(72000) من الشيتات الورقية وكذلك تم توفير كمية (3000) لتر من الديترجنت و(187) كجم من المادة اللاصقة.

• تم تخصيص كبسولات جاذبة جنسية: (56200) كبسولات دودة القطن و(58550) قرنفلية و(3119) شوكية و(1415) دودة قارضة و(6325) الامريكية.

الرقابة على المبيدات:

• قامت وتابعت من خلال مساعدي مفتشي الرقابة على المبيدات حملات على محلات المبيدات في محافظات مصر وقد أسفرت النتائج عن ضبط عدد (23614) عبوة مختلفة الإحجام والسعات غير مسموح بتداولها وعدد مرات المرور على محلات الاتجار في المبيدات هي (1130) محل وتم تحرير عدد (34) محضر مخالفة لعرضها على النيابة.

الادارة العامة لمكافحة القوارض:

• تم البدء في حملات المكافحة الشاملة "حملة ما بعد حصاد المحاصيل الشتوية لمكافحة القوارض" بدأت في 15/5/2023 وتنتهي في 15/6/2023. الحملة تستهدف 1500000 فدان باستخدام كمية من الطعوم تصل الى 200 طن توفرها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من خلال وحدة الخلط والتعبئة والتي تم إعادة تأهيلها خلال الفترة السابقة.

• المساحة التي تم معالجتها بالطعوم السامة خلال شهر مايو هي (304994) فدان.

• قامت الإدارة العامة لمكافحة القوارض بعقد (93) ندوة إرشادية و(11) لقاء حقلي و(23) ندوة قروية و (153) زيارة منزلية على مستوي الجمهورية في مكافحة القوارض.

• جاري توزيع مبيدات القوارض (سريعة المفعول – بطيئة المفعول).

• تم استهلاك مبيد فوسفيد الزنك بكمية (48.5) كجم وطعم الراكومين بكمية (1185) كجم وطعم الليبت بكمية (892) كجم حتى تاريخه.

• وحدة التصنيع: جاري تصنيع اللوط (4) من طعم ليبت (22) طن وجاري توزيع اللوط (31) من طعم الراكومين.

الادارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي:

• استهدفت الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي مسح (33800)

• مواقع المسح :

- محافظة البحر الأحمر: الشلاتين – حلايب – ابو رماد – الشيخ الشاذلي– ابرق (22700هكتار)

- محافظة أسوان: جرف حسين – أبو سمبل – توشكي – وادي النقرة (4100هكتار)

- محافظة مرسى مطروح: السهول الساحلية قرب السلوم – سيدي برانى – سيوه (5000هكتار)

- محافظة الوادي الجديد: مزارع الفرافرة – أبو منقار وجنوباً شرق العوينات (2000 هكتار)

• مراجعة الاستعدادات اللوجستية لعمليات المسح، والتأكد من وجود المبيدات للفترة القادمة.