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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألف مبروك.. خالد الغندور يعلق على فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

علق الاعلامي خالد الغندور علي نجاح توقعات زوجته دينا سليم بفوز الاهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا .

وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" دينا سليم وكالعادة توقع سليم للنتيجة وايضا  توقعي سليم وألف مبروك للأهلي وجمهوره".

‏توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام نظيره الوداد المغربي بهدف لكل منهما فى مباراة الإياب التي جمعت بينهما مساء أمس الأحد على ملعب مركب محمد الخامس.

تقدم يحيى عطية الله نجم الوداد بالهدف الأول فيما أدرك هدف التعادل محمد عبدالمنعم مدافع النادي الأهلي.

و‏من المقرر أن يخوض النادي الأهلي مباراة كأس السوبر الأفريقي 2023؛ باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري المتوج بلقب كأس الكونفدرالية خلال الفترة من 11 إلى 13 أغسطس 2023.

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