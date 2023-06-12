مفاجأة صادمة.. الكشف عن سبب إعلان زيلينسكي بدء هجوم أوكرانيا المضاد

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أجبر على إعلان بدء الهجوم المضاد بسبب ضغوط الحلفاء الغربيين.

وأوضحت الصحيفة الصينية الحكومية، أن “نظام كييف اتخذ هذه الخطوة خوفًا من إضعاف الدعم الأجنبي”.

وأضافت: "الآن وقد استمر الصراع لمدة 15 شهرًا، تحتاج الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بشكل عاجل إلى تغييرات إيجابية لإقناع قوها الاجتماعية والسياسية المحلية بمواصلة تقديم المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا وإظهار أن مساعدتها معقولة وصحيحة”.

كما دعت الغرب إلى التوقف عن تأجيج نيران الصراع والضغط على أوكرانيا في ساحة المعركة، لأن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى خسائر في أرواح الجنود لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن عمليات الهجوم المضاد تحدث في أوكرانيا، لكنه امتنع عن الإفصاح في أي مرحلة.