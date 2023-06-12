إحباط الهجوم المضاد.. الدفاع الروسية تعلن توجيه ضربة قوية لـ الجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، إن القوات الروسية صدت ثلاث هجمات أوكرانية بالقرب من فيليكا نوفوسيلكا، وهي بلدة في منطقة دونيتسك حيث أعلنت كييف عن تحقيق مكاسب.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت الدفاع الروسية، في بيان “الإجراءات الحاسمة لوحدات الدفاع، نيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لتجمع فوستوك، صدت ثلاث هجمات للعدو”.

وأضافت القوات الروسية تصدت لهجمات أوكرانية غرب فيليكا نوفوسيلكا، حول قرية ليفادني القريبة في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

بدوره، قال معهد دراسات الحرب ومقره الولايات المتحدة في مذكرة تحليلية، اليوم الاثنين، إن “القوات الأوكرانية حققت تقدما مرئيا في غرب دونيتسك وغرب زابوريجيا، وهو ما أكدته مصادر روسية لكنها سعت إلى التقليل من شأنها”.