عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توصية برلمانية بزيارة المنطقة الصناعية ببرج العرب لحل أزمة مدينة المدابغ

النائب المهندس معتز
النائب المهندس معتز محمود

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بتنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام بشأن تأخر إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بمحافظة الإسكندرية.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بحضور جميع الجهات الممثلة بوزارتي الصناعة، والنقل ومحافظة الإسكندرية، لمناقشة وضع حلول لهذه الإشكالية.

وأوضح النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، مقدم طلب الإحاطة، أن منطقة المدابغ في المكس توفر فرص عمل كثيرة لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن وزارة النقل أكدت أنها ستنقل هذه المناطق وتعوض المواطنين لفتح مدابغ بأماكن أخرى، إلا أنه تأخر التنفيذ.

وطالب عصام، بتوفير منطقة مرفقة لكل من يحصل على تعويضات على أن يكون بها مرافق صحية، وصرف صناعي، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطة وتنسيق بشأن المنطقة الجديدة التى سيتم الانتقال إليها، مع تحديد قيمة التعويضات.

وفي هذا الصدد، أكد حسن عبد الموجود حسن، ممثل وزارة النقل بهيئة ميناء الإسكندرية، أن الوزير أوصى بنقل المدابغ إلى مدينة برج العرب، مشيرا إلى أن الوزارة أيضا قامت بعمل دراسة وانتهت إلى تعويض المواطنين بمبلغ ٤٦٦ مليون جنيه و ٤٠٦ ألف جنيها، وتم إيداعها في هيئة المساحة من ٢١ يوليو ٢٠٢٢.

وأوضح ممثل وزارة النقل، أن الأبحاث تمت في معهد البحوث، وتم عمل تقرير استشارى مبدئي، مؤكدا أن الدور المنوط بوزارة النقل في التعويضات انتهى بإيداع التعويضات في هيئة المساحة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعويم انتهى والجنيه راجع.. مفاجأة في سعر الدولار الآن رسميًا بالبنوك

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

انقطاع الانترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

طلب عاجل من كاف إلي الأهلي عقب التتويج بدوري أفريقيا.. تعرف عليه

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

أبكت الودادية ولخصت كل الحسرة| حكاية لقطة أوناجم بعد الخسارة أمام الأهلي

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

الأرصاد تحذر بشدة من عاصفة رملية غدًا.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

ترشيحاتنا

"موت الجميع".. صدمة لـ زيلينسكي بسبب خطة أمريكا في أوكرانيا

المقداد يكشف تطورات جديدة في العلاقات بين السعودية وسوريا

قبل عيد الأضحى.. انخفاض أسعار الذهب اشتر الآن

السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن ساعات العمل

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

تراجع سعر الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زعلانين على طلاقهما.. صور جمعت بين تامر عاشور وسمر تتصدر التريند

اغتنمها.. 9 نصائح نفسية تخلصك من التوتر وتصفي ذهنك داخل لجنة الامتحان

للبيع بـ60 مليون جنيه.. قصر على الطراز الفرنسي يشعل السوشيال ميديا| شاهد

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول اللحوم

فيديو

دعمتني.. الأولى على إعدادية كفر الشيخ تروي تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي

طبيعة قاسية .. ماذا فعلت حرائق الغابات في كندا| فيديوجراف

وصلت الإسكندرية وانضمت للأسطول.. كل ما تريد معرفته عن الفرقاطة القهار «فيديوجراف»

أصعب من فيديو القرش.. رسالة من أخت العريس لعروسه تثير الجدل على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ