توصية برلمانية بزيارة المنطقة الصناعية ببرج العرب لحل أزمة مدينة المدابغ

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، بتنظيم زيارة ميدانية للمنطقة الصناعية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام بشأن تأخر إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بمحافظة الإسكندرية.

وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، بحضور جميع الجهات الممثلة بوزارتي الصناعة، والنقل ومحافظة الإسكندرية، لمناقشة وضع حلول لهذه الإشكالية.

وأوضح النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، مقدم طلب الإحاطة، أن منطقة المدابغ في المكس توفر فرص عمل كثيرة لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن وزارة النقل أكدت أنها ستنقل هذه المناطق وتعوض المواطنين لفتح مدابغ بأماكن أخرى، إلا أنه تأخر التنفيذ.

وطالب عصام، بتوفير منطقة مرفقة لكل من يحصل على تعويضات على أن يكون بها مرافق صحية، وصرف صناعي، ومن ثم يجب أن يكون هناك خطة وتنسيق بشأن المنطقة الجديدة التى سيتم الانتقال إليها، مع تحديد قيمة التعويضات.

وفي هذا الصدد، أكد حسن عبد الموجود حسن، ممثل وزارة النقل بهيئة ميناء الإسكندرية، أن الوزير أوصى بنقل المدابغ إلى مدينة برج العرب، مشيرا إلى أن الوزارة أيضا قامت بعمل دراسة وانتهت إلى تعويض المواطنين بمبلغ ٤٦٦ مليون جنيه و ٤٠٦ ألف جنيها، وتم إيداعها في هيئة المساحة من ٢١ يوليو ٢٠٢٢.

وأوضح ممثل وزارة النقل، أن الأبحاث تمت في معهد البحوث، وتم عمل تقرير استشارى مبدئي، مؤكدا أن الدور المنوط بوزارة النقل في التعويضات انتهى بإيداع التعويضات في هيئة المساحة.