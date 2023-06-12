نائب محافظ الجيزة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بأطفيح

أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الإثنين، جولة ميدانية بمدينة أطفيح لتفقد المشروعات برفقة المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح.
وتفقد النائب محافظ الجيزة، مشروع موقف السرفيس الجديد بمدينة أطفيح.
ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية للموقف الجديد لتشغيله خلال الفترة القادمة.
كما تفقد نائب المحافظ الجيزة، مشروعات الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بشارع خالد بن الوليد وطريق ابومنع بمدينة أطفيح.
ووجه نائب محافظ الجيزة، برفع معدلات التنفيذ وسرعة الأنتهاء من الأعمال مع الزام الشركة المنفذة للأعمال بالجدول الزمني المحدد مع مراعاه الجودة في التنفيذ.
رافق نائب محافظ الجيزة، خلال الجولة الميدانية المهندس محمود فؤاد رئيس مركز أطفيح والشركة المنفذة للأعمال.