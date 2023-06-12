محافظ الجيزة يعتمد رسميا تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني 2023

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

حيث تم تحديد ٢٢٥ درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة و١٤٠ درجة للثانوى العام خاص عربى والمنازل، و ١٧٥ درجة للثانوى العام بفصول الخدمات.



وحدد محافظ الجيزة التنسيق للتعليم الصناعي بـ ٢٣٠ درجة لمدرسة طباعة إمبابة و ٢٢٥ لطباعة الهرم و ٢١٥ لكلا من ( إمبابة ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى، أحمد عرابى الثانوية الصناعية بنات، الجيزة الكهربية ثانوى صناعى و نظام إعداد مهنى ٢١٠، طلعت حرب ثانوى صناعى بنين للتأسيس العسكرى و إعداد مهنى ٢١٠، الجيزة ثانوى صناعى بنات، الميدان ثانوى صناعى بنات و إعداد مهنى ٢١٠، نكلا ثانوى صناعى مشترك، المدرسة الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقيراطيين) و ٢١٠ درجة لكلاً من ( وردان ثانوى صناعى مشترك، أبو رواش ثانوى صناعى مشترك و إعداد مهنى ٢٠٥، المنوات ثانوى صناعى بنات، الحوامدية ثانوى صناعى بنات، فصول ملحقة على التعليم المزدوج، شهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكرى و إعداد مهنى ٢٠٥، البدرشين ثانوى صناعى بنات و إعداد مهنى ٢٠٥ و ٢٠٠ درجة لكلاً من (ناصر ثانوى صناعى بنين، العياط ثانوى صناعى بنات، الصف ثانوى صناعى للتأسيس العسكرى بنين، الصف ثانوى صناعى بنات) و ١٩٥ درجة لــ طهما ثانوى صناعى بنين و ١٩٠ لكلاً من ( الصف الثانوى صناعى بنين بزرزاره و إعداد مهنى ١٨٥، الشهيد أحمد رمضان سالم صناعى بنين و إعداد مهنى ١٨٥، أطفيح ثانوى صناعى بنات، الكداية ثانوى صناعى مشترك و إعداد مهنى ١٨٥، القبابات ثانوى صناعى مشترك، البرمبل المتقدمة مشتركة) و ١٨٠ درجة لــ الباويطى و ١٧٥ درجة لــ المناجم ثانوى صناعى بنين.



كما اعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعي حيث تم تحديد ٢٠٠ درجة للجيزة الثانوية الزراعية و ١٩٥ درجة للثانوية الزراعية المهنية و ١٦٦ درجة لأطفيح الثانوية الزراعية وإعداد مهنى ١٦١ و ١٦٦ لطهما الثانوية و إعداد مهنى ١٦١ و ١٧٥ درجة لأبوغالب الثانوية الزراعية و إعداد مهنى ١٦١ و ١٨٠ درجة للثانوية الزراعية بالواحات البحرية و إعداد مهنى ١٦١ .

وأعتمد محافظ الجيزة تنسيق التعليم التجاري والفندقى فقد حدد ٢٤٠ للهرم الفندقية الرسمية و ٢٢٠ للهرم الفندقية المهنية و ٢٠٠ درجة لمدارس (امبابة وباحثه البادية الثانوية التجارية بشمال الجيزة و الزهراء التجارية بنات والجيزة الفنية المتقدمة بجنوب الجيزة والشهيد أحمد محمود شعبان بالعمرانية و الشهيد محمد هشام إسماعيل بنات و الاهرام التجارية بنين بالهرم وأوسيم التجارية المشتركة والراية التجارية بنات بكرداسة ومنشأة القناطر التجارية المشتركة بمنشأة القناطر و الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركة بالحوامدية) و ١٩٥ درجة لمدرسة فاطمة الزهراء التجارية بنين بكرداسة و ١٩٠ درجة لكلا من ( مزغونة التجارية المشتركة بالبدرشين، العياط التجارية المشتركة والقطورى التجارية المشتركة بالعياط، الصف الفنية المتقدمة بالصف) ١٨٥ درجة لكلا من ( أطفيح التجارية المشتركة والقبابات التجارية المشتركة والبرمبل الثانوى التجارى) و ١٦٥ للباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية و ١٤٠ درجة لكلا من ( خدمات الباويطى التجارية المشتركة بالواحات البحرية، مدارس تعليم خاص " تجارى وفندقى" ).



وعن تنسيق القبول للتعليم والتدريب المزدوج للمهن كما هو موضح .. فني الكترونيات ( ٢٢٠ درجه للقبول ) فني تبريد وتكييف ( ٢١٠ درجه للقبول ) فني ميكاترونيك سيارات ( ٢٢٠ درجه للقبول ) فني صيانه واصلاح المعدات الثقيلة والديزل ( ٢١٠ درجه للقبول ) فني صيانة وتحكم صناعي ( ٢١٥ درجه للقبول ) فني بناء لوحات كهربائية ( ٢١٥ درجه للقبول ) مساعد فني إداراي ( ٢٠٥ درحة للقبول ) فني التجارة الحديثة ( ٢٠٠ درجة للقبول ) فنى صيانة ميكانيكية ( ٢٠٠ درجة للقبول) فنى تشغيل معادن ( ٢٠٠ درجة للقبول ) فنى تشغيل ماكينات بلاستك ( ١٩٠ درجة للقبول ) فنى طباعة ورق ( ١٩٥ درجة للقبول ) فنى كهرباء وتجميع ضفائر السيارات ( ١٩٥ درجة للقبول ) فنى نجارة أثاث (١٧٥ درجة للقبول ) فنى دهان السيارات ( ١٧٥ درجة للقبول ) فنى إصلاح هياكل السيارات ( ١٨٠ درجة للقبول ) فنى طباعة منسوجات ( ١٨٠ درجة للقبول ) فنى ملابس جاهز ( ١٨٠ درجة للقبول ) فني طاهي ( ١٨٥ درجة للقبول ) فني مشرف غرف وفني مضيف ( ١٨٥ درجة للقبول ) فني صناعات غذائية ( ١٨٥ درجة للقبول ) فني انتاج البساتين بمدرسه ابو غالب المشتركة ( ١٨٠ درجة للقبول ) فني انتاج البساتين بمدرسه طهما المشتركة بالعياط ( ١٧٠ درحة للقبول ) فني طباعة منسوجات ( ١٧٠ درجه للقبول ) فني ملابس جاهزة ( ١٦٥ درجة للقبول ) . والكترونيات صناعية بالحوامدية وميكانيكا صبانة واصلاح بالحوامدية يتم قبول اكبر ٤٠ مجموع من المتقدمين. .



إلى جانب إعتماد ١٦٠ درجة للقبول بمدارس الخدمات التجاري والصناعي و ١٧٠ درجة للقبول بمدارس خدمات صناعي .

ويقتصر قبول الطلاب بالمدارس الفنية بالواحات البحرية على الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس التابعة الإدارة الواحات فقط .



ومن جانبه أضاف اشرف سلومه وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكراري المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرار الوزاري المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوي العام، مشيرا إلى أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.