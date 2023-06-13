أزمة بطلها “المترجي”| شاهد كيف ردت بعثة الأهلي في المغرب على مشجع الزمالك.. القصة الكاملة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمشادة بين مشجع زمالكاوي متواجد في مطار كازابلانكا بالمغرب، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، بسبب مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأحمر.

احتفال لاعبي الأهلي

وشهد الفيديو، احتفال لاعبي الأهلي أمام أعين المشجع الزملكاوي داخل مطار المغرب قبل رحلة العودة للقاهرة، وهو ما استفز الأخير وأثار غضبه.

وقرر لاعبو الأهلي الالتفات حوله والاحتفال باللقب وبحوزتهم الكأس ردًا على ما فعله عند وصولهم للمطار قبل مواجهة الوداد المغربي.

طلب بيانات مصطفى شوبير

وظهرت علامات الانفعال على المشجع بالتحديد من مصطفى شوبير، حيث طلب بياناته الشخصية، وظل يسأل عنها أفراد الشرطة في المطار، في الوقت الذي كان يقف فيه نجل الإعلامي، بهدوء شديد وهو يضع الميدالية الذهبية في فمه وينظر بابتسامة ساخرة.

رد غير متوقع من سيد عبد الحفيظ

وأوضح الفيديو إصرار مشجع زمالكاوي على تقديم شكوى للسلطات المغربية، ضد مصطفى شوبير، بتهمة التعدي عليه لفظيًا وتصويره دون آذنه، قبل أن يتابع سيد عبد الحفيظ محادثة المشجع مع الشرطي، والذي سأله فيها:"عاوز أعرف أسم الشخص اللي شتمني؟"، ليرد عليه مدير الكرة في الأهلي:"اسمه المترجي".

وجاءت سخرية سيد عبد الحفيظ من المشجع الزمالكاوي، بعدما انتظر الأخير بعثة الأهلي، فور وصولها للمغرب، وحاول استفزاز اللاعبين، بإعلانه تشجيع الوداد المغربي، وأيضًا تلفظ بإسم "المترجي"، في إشارة لـ زهير المترجي لاعب الفريق المغربي، الذي سجل هدفين في الأهلي، بالموسم الماضي لدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن بعثة الأهلي تفاجأت بعد وصولها إلى المغرب، بوجود مشجع زملكاوي يهتف لنادي الوداد البيضاوي المغربي قبل مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقالت تقارير صحفية مغربية: إن المشجع المصري جاء من ألمانيا لدعم فريق الوداد البيضاوي المغربي أمام النادي الأهلي، في مباراة إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتُوّج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل أمام فريق الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة هدف لكل فريق، ضمن منافسات إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

واستفاد النادي الأهلي بالفوز على نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي، بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعت بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي.