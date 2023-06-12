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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الوفد: لا أقبل عودة الإخوان للمشهد السياسي

رئيس الوفد
رئيس الوفد

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن  الدستور نص على أن الانتخابات الرئاسية تقام قبل 4 أشهر على الاقل من موعد انتهاء الفترة الرئاسية، وهذا يعني ان الانتخابات الجديدة وفقًا للدستور تجرى في نهاية هذا العام، وليس في شهر إبريل مثلما يعتقد البعض. 

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حزب الوفد: نفكر جديا في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة

 وتابع "يمامة"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة تن "، أنه ناقش مع الهيئة العليا لحزب الوفد فكرة ترشيحه للانتخابات الرئاسية، فوافق معظم أعضاء الهيئة العليا على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الهارب أيمن نور طرح عليه العديد من الأسئلة، وطالب مناظرته على الهواء، بعد إعلانه ترشيحه للانتخابات الرئاسية.

 

  وأضاف: "بعض الاسئلة المطروحة من الهارب أيمن نور غير مقبولة، مثل الحديث بأن حزب الوفد مدفوع من المخابرات للدخول إلى الانتخابات، أنا لا أقبل بهذا الأمر، ورشح عمرو موسى للانتخابات الرئاسية المقبلة". 

 

 ولفت إلى أن عمرو موسى شخصية مهمة ودولية، وهو وفدي بلا شك والرئيس الشرفي لحزب الوفد، ولكنه بعيد عن الحزب تمامًا في هذا الوقت، نظرًا لمسؤولياته.

 

 ولفت إلى أنه لا يقبل عودة جماعة الإخوان الإرهابية للمشهد السياسي، مشيرًا إلى أن الوفد لا يحتوي على أي عناصر من الإخوان، فعقيدة حزب الوفد تتعارض تمامًا مع فكر الجماعة الإرهابية.

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