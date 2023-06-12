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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوفد.. حقيقة ترشح عبد السند اليمامة للانتخابات الرئاسية

رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد

رد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، على ما يثار بشأن نيته الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن الهيئة العليا لحزب الوفد عددها 60 عضوا واختار 52 عضوا من الهيئة الدكتور عبد السند لترشيحه لرئاسة الجمهورية.

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وأضاف رئيس حزب الوفد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن   ما زالنا حتى الآن لم نتخذ قرار الترشح لانتخابات الرئاسة، والقبول من ناحيتي لسه ما أعلنتوش، ويهمني مصلحة الحزب، وقريب هأعلن القرار ولكن لم أعلن القرار بعد.

وتابع رئيس حزب الوفد: حزب الوفد له 26 نائبًا في مجلس النواب و10 في مجلس الشيوخ ولا بد من تغيير المعادلة عند خروج الوفديين، وفي حالة كان رئيس الجمهورية وفديا، ومطمئن لأن الوفديين المصريين كثر وليس الموجودين في الجداول فقط. 

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