أحمد موسى يؤدي التحية العسكرية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة حول أسعار الذهب.. أهم أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



خلص على 13 إرهابي في طالعة واحدة.. قائد قوات الصاعقة يروي بطولات الشهيد عاصم قائد الكتيبة 103

أكد اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة المصرية، أن الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع ،أجري إتصالا هاتفيا به؛ للإشادة بقتل 13 إرهابيا فى يوم واحد، لافتا إلى أن وزير الدفاع طلب الاستمرار فى الحرب على الإرهاب.



الأرصاد لـ المواطنين: تجنبوا التواجد أسفل أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية والمباني المتهالكة

حذر الدكتور محمود القاياتي عضو اللجنة الإعلامية لهيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الثلاثاء حيث تشهد اغلب مناطق الجمهورية حالة من الاضطرابات الجوية وعدم الاستقرار السريع، وتعود الأجواء للاستقرار مرة أخرى يوم الاربعاء.



روبوت صغير..قائد قوات الصاعقة يكشف مفاجأة عن التقنيات الحديثة المستخدمة في الاستطلاع

شرح اللواء أ. ح محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة، للإعلامي أحمد موسى، طريقة استخدام مقاتلي الصاعقة للأسلحة المختلفة وأنواعها، بالإضافة إلى طريقة استخدام المركبات والروبوت وتوفير المعلومات في مواجهة الإرهابيين.



خلال ساعات .. الأرصاد: هذه المحافظات تتأثر بعاصفة المنخفض الخماسيني

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

أحمد موسى يؤدى التحية العسكرية للجيش ويؤكد: قوات الصاعقة حائط صد لمصر

أدى الإعلامي أحمد موسى التحية العسكرية إلى جميع أفراد القوات المسلحة المتواجدين في كل مكان على حدود مصر، مشيرا إلى أنه يجب على الشعب المصريين بجميع أطيافه بتقديم التحية العسكرية، للجيش المصري.



سر تأجيل عرض فيلم محمد رمضان في عيد الأضحى

كشف المنتج جمال العدل حقيقة انسحاب فيلم الفنان محمد رمضان من موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.



سيد عبدالحفيظ: مانشستر سيتي يعيش في قلق لأنه سيلاقي الأهلي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بـ الأهلي، إن مباراة الوداد المغربي أمس، الأحد، لم تكن سهلة، منوها بأنه كان من الصعب خسارة البطولة للمرة الثانية على التوالي من نفس الفريق.



تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مشجع الزمالك في المغرب تصرفاته فردية وغير مفهومة.



الثانوية العامة| التعليم تفجر مفاجأة عن ورقة امتحان الدين المتداولة

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني، عن تفاصيل أول يوم في امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الأجواء كانت جيدة ومنضبطة، ولا يوجد أي شكاوي أو مشاكل.



بعد قرار الجمارك.. التموين تكشف عن مفاجأة حول أسعار الذهب.. فيديو

علق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، على إعلان الجمارك دخول أكثر من ١٩٤ كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضي إلى ١١ يونيه الحالي أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.