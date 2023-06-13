عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يؤدي التحية العسكرية.. تحذير عاجل من الأرصاد.. مفاجأة حول أسعار الذهب.. أهم أخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


خلص على 13 إرهابي في طالعة واحدة.. قائد قوات الصاعقة يروي بطولات الشهيد عاصم قائد الكتيبة 103
أكد اللواء أركان حرب محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة المصرية، أن الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع ،أجري إتصالا هاتفيا به؛ للإشادة بقتل 13 إرهابيا فى يوم واحد، لافتا إلى أن وزير الدفاع طلب الاستمرار فى الحرب على الإرهاب.


الأرصاد لـ المواطنين: تجنبوا التواجد أسفل أعمدة الإنارة واللوحات المعدنية والمباني المتهالكة  
حذر الدكتور محمود القاياتي عضو اللجنة الإعلامية لهيئة الأرصاد الجوية من طقس غد الثلاثاء حيث تشهد اغلب مناطق الجمهورية حالة من الاضطرابات الجوية وعدم الاستقرار السريع، وتعود الأجواء للاستقرار مرة أخرى يوم الاربعاء.


روبوت صغير..قائد قوات الصاعقة يكشف مفاجأة عن التقنيات الحديثة المستخدمة في الاستطلاع
شرح اللواء أ. ح محمد أبو الفتوح قائد قوات الصاعقة، للإعلامي أحمد موسى، طريقة استخدام مقاتلي الصاعقة للأسلحة المختلفة وأنواعها، بالإضافة إلى طريقة استخدام المركبات والروبوت وتوفير المعلومات في مواجهة الإرهابيين.


خلال ساعات .. الأرصاد: هذه المحافظات تتأثر بعاصفة المنخفض الخماسيني
كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

أحمد موسى يؤدى التحية العسكرية للجيش ويؤكد: قوات الصاعقة حائط صد لمصر
أدى الإعلامي أحمد موسى التحية العسكرية إلى جميع أفراد القوات المسلحة المتواجدين في كل مكان على حدود مصر، مشيرا إلى أنه يجب على الشعب المصريين بجميع أطيافه بتقديم التحية العسكرية، للجيش المصري.


سر تأجيل عرض فيلم محمد رمضان في عيد الأضحى
كشف المنتج جمال العدل حقيقة انسحاب فيلم الفنان محمد رمضان من موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.


سيد عبدالحفيظ: مانشستر سيتي يعيش في قلق لأنه سيلاقي الأهلي
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بـ الأهلي، إن مباراة الوداد المغربي أمس، الأحد، لم تكن سهلة، منوها بأنه كان من الصعب خسارة البطولة للمرة الثانية على التوالي من نفس الفريق.


تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا
قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مشجع الزمالك في المغرب تصرفاته فردية وغير مفهومة.


الثانوية العامة| التعليم تفجر مفاجأة عن ورقة امتحان الدين المتداولة
كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني، عن تفاصيل أول يوم في امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الأجواء كانت جيدة ومنضبطة، ولا يوجد أي شكاوي أو مشاكل.


بعد قرار الجمارك.. التموين تكشف عن مفاجأة حول أسعار الذهب.. فيديو
علق الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، على إعلان الجمارك دخول أكثر من ١٩٤ كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضي إلى ١١ يونيه الحالي أي خلال شهر واحد من تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، على نحو يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

 

اخبار التوك شو أحمد موسى اسعار الذهب أسعار الذهب التقنيات الحديثة الاضطرابات الجوية الأرصاد الإرهاب اللوحات المعدنية الكتيبة 103 القوات المسلحة الفريق أول محمد ذكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

لماذا حذر النبي من النوم بعد الفجر؟.. لـ9 أسباب لا يعرفها كثيرون

أبوعايد: الأهلي بطلًا لإفريقيا عن جدارة.. ومشهد حسام غالي سيظل عالقا بالأذهان

أسباب رفض الخطيب طلب حسام غالي بالتواجد على منصة تتويج الأهلي بنهائي إفريقيا

من 100 لـ 300.. دعم إضافي على بطاقات التموين لهذه الفئات| تفاصيل

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على المشجع الزملكاوي القادم من ألمانيا

مقتل طبيب معهد ناصر داخل عيادته بالساحل واستدعاء اثنين من زملائه

ميدو يعلن تعاقد الزمالك مع مدير فني سويسري

ترشيحاتنا

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2023| حقيقة الزيادة الجديدة

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

حدث ليلا | حظوظ الزمالك في المشاركة بكأس العالم.. ظهور كائنات فضائية في أمريكا.. السيسي يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين

اعتقال المتسبب في حريق بمجمع تجاري ببغداد

الطقس اليوم| عاصفة ترابية تغطي 6 محافظات وأمطار رعدية تصل القاهرة

السعودية.. تحذير شديد اللهجة من وزارة الصحة بسبب إرتفاع درجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدود الواقع والخيال.. مسرح بورسعيد يقدم عرض «حفلة مانيكان»| صور

ظاهرة صادمة.. البحر يلقي ملايين الأسماك على شاطئ أمريكي| شاهد

حتى 15 يونيو.. العرض المسرحي أشياء الليل لثقافة سمالوط بالمنيا| صور

دخول العائلة المقدسة إلى مصر.. موضوع احتفالات قصر ثقافة سوهاج| صور

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ