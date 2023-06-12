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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر تأجيل عرض فيلم محمد رمضان في عيد الأضحى

محمد رمضان
محمد رمضان

كشف المنتج جمال العدل حقيقة انسحاب فيلم الفنان محمد رمضان من موسم أفلام عيد الأضحى المبارك.

 

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 وقال جمال العدل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي سيد علي في برنامجه " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :"    لا صحة لمصطلح انسحاب محمد رمضان من موسم أفلام عيد الأضحى ".

 

 وأضاف جمال العدل :" قمنا بتأجيل طرح فيلم محمد رمضان من عيد الأضحى المبارك ".

 

 وتابع جمال العدل :" مازال هناك أيام تصوير في الفيلم ومازال هناك عمل في الفيلم لم ينتهى ومعنا نجوم كبار مثل محمد رمضان ونيللي كريم ولازم نعمل حاجة كويسة ".

 

 وأكمل جمال العدل :" لازم احترم الجمهور واقدم له فيلم جيد، مضيفا:" نصف الأفلام المقرر عرضها في عيد الاضحى لن يتم عرضها في العيد لانها لم تنتهى من التصوير ".

 

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