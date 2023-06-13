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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

3 نصائح مهمة لحماية حساباتك من الاختراق.. خبير أمن المعلومات يوضحها

الهاكر
الهاكر

قال المهندس أحمد طارق خبير أمن المعلومات، إن هناك برنامج يمكن تحميله من الهاتف المحمول يسمي "anti spay director" ووظيفة هذا البرنامج الكشف عن جميع البرامج المخفية داخل هاتفك المحمول ويكشف هذا البرنامج إن التيك توك مصرح له بأخذ أكبر المعلومات التي تهدد أمنك الداخلي في الهاتف، مضيفا أن هذا البرنامج يستطيع الكشف عن أي برامج مخفية تمثل خطورة على بياناتك الشخصية وهذا البرنامج خاص بنظام تشغيل الاندرويد.

برنامج أفاست

وكشف، طارق خلال لقائه بالإعلامية “إنجي أنور” ببرنامج “مصر جديدة” المذاع على فضائية" الاي تي سي"، عن طرق الحماية لانظمة ال" ios “ للحماية من أي أختراق داخل الهاتف وذلك عن طريق  تحميل برنامج "avast” وهو برنامج مصنف ضمن أهم خمسة برامج حماية في العالم، حتي يعمل على التحذير للمستخدم من أي أختراقات.

وأكد، خبير أمن المعلومات، أن أحدث طرق التهكيرللهواتف هو الابتذاذ المادي عن طريق فتح الفيديوهات، فهناك بعض الفتيات العارضين لصورهم بشكل ملفت للرجال، فيبدأ المستخدم بالكلام معها وفتح الفيديوهات لبعضهم البعض ويبدأ الحوار بينهم وتكون متابعه جيدة لاصدقائه وتسجل له حركاته أثناء الفيديو وتبدأ في أخذ هذا الفيديو وتهدده به بتوصيله لاهله أو زوجته، ولكن فجر أحمد طارق المفاجأة أن هذه المحادثة تكون مع رجلا وليس أمراة وذلك عن طريق إدخالهم لبرنامج مزيف يستعرض فتيات غير حقيقيات.


ونصح،  بكيفية التعامل مع المبتذين والهاكر بضرورة فعل ثلاث خطوات وهو التجاهل للمخترقين، وغلق جميع الحسابات على السوشيال ميديا بعد الحظر لهم لمدة ٣٠ يوم، وتبليغ ٥ مقربين من الشخص الذي تم إختراقه لعمل بلوك لكل من يحاول الوصول إلى هذا الشخص.

خبير أمن المعلومات الهاتف المحمول جميع البرامج المخفية خمسة برامج حماية اختراقات الابتذاذ avast السوشيال ميديا

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