أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي يوجه بإنشاء مقبرة الخالدين لتضم رفات رموز مصر

أخبار مصر.. وجه الرئيس السيسي بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتكون صرحا يضم رفات عظماء ورموز مصر.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي يوجه بتشكيل لجنة لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير

السيسي يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية

في لقائه بأعضاء اتحاد جمعيات المستثمرين.. مدبولي: نعمل في عدة مسارات لتشجيع الصناعة

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة

من الأزمات للإنجازات.. 9 سنوات نجاحا سياحيا في عهد الرئيس السيسي

9 سنوات من الجهد والكفاح بملف السياحة في عهد الرئيس السيسي الذي منح على نطاق واسع الدعم لسياحة مصر لتكون يد ممتدة لزيادة أعداد السائحين وسط توجيهات بالحفاظ على القطاع السياحي.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



وزير العمل: مصر تمتلك خطة وطنية للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال

شارك وفد عمل مصر ؛مساء اليوم الإثنين؛ برئاسة وزير العمل حسن شحاتة،المشارك في فعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف بحضور 5000 مندوب من 187 دولة يمثلون

مشروع ضخم من البريد للحفاظ على البيئة| تحويل سيارات الهيئة القديمة إلى كهربائية

في إطار توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية، البريد المصري يطلق مشروع تحويل سيارات البريد القديمة إلى سيارات كهربائية.

بسام راضي يشرح موقف مصر من سد النهضة لبرنامج حواري إيطالي شهير

نظم برنامج التوك شو الشهير الايطالى Porta Porta المذاع على القناة الرئيسية Rai 1 حلقة عن قضية سد النهضة الإثيوبى.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

حذر النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين الزراعيين من الحصاد المبكر لمحصول المانجو، حتى الوصول إلى مرحلة النضج الفسيولوجي الكامل للثمار.

السكة الحديد تعلن مفاجأة سارة لمسافري خط الصعيد بمناسبة عيد الأضحى 2023

في مفاجأه سارة لركاب خط الصعيد أعلنت وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية إعادة تشغيل ثاني قطار إسباني تم الانتهاء من إعادة تأهيله وتطويره وتحديثه بالكامل وذلك ضمن القطارات الاضافية التي سيتم تشغيلها بدءا من 22/6/2023 قبل اجازة عيد الاضحى 2023 لتقديم أعلى مستويات الخدمة لركاب الخط.

الوزراء يحسم أمر صرف إعانات بـ8500 جنيه لكل مواطن.. تفاصيل

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات تطبيق "الواتس اب" روابط إلكترونية منسوبة لوزارة التضامن تزعم صرف إعانات نقدية بقيمة 8500 جنيه لكل مواطن.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مدبولي: نعمل على تعظيم القيمة المضافة من الصناعات القائمة على الثروة المعدنية

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع اليوم، فرص تعظيم الاستفادة من الثروة التعدينية بمصر في توطين الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا،

بـ 100 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 205 آلاف طن أعلاف

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية قد تم الإفراج عن 205 ألاف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 2/6/2023 حتى 8/6/2023 بزيادة قدرها 49 ألف طن عن الأسبوع الماضى.

أول فيديو لمرور القطارات من محطة صعيد مصر قبل افتتاحها | شاهد

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أول فيديو لمرور القطارات من محطة بشتيل الجديدة (محطة قطارات صعيد مصر) قبل افتتاحها أمام الجمهور قريبا.