اليوم.. الجزائر تستضيف فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

تحتضن الجزائر، اليوم الثلاثاء، ولمدة يومين، فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، المنظم هذا العام تحت شعار: "تبرع بالدم تبرع بالبلازما.. شارك الحياة، شارك كثيرا"، بمشاركة جزائرية وأجنبية للفاعلين في هذا المجال.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، أن منظمة الصحة العالمية اختارت الجزائر لاحتضانها نسخة عام 2023، والتي تركز بشكل أساسي على المرضى المحتاجين إلى عمليات حقن الدم مدى الحياة، وتشدد على الدور الذي يمكن أن يؤديه كل فرد من خلال القيام بهذا العمل النبيل ليتسنى لجميع المرضى تلقي العلاج في الوقت المناسب.

وبحسب البيان، سيتم إطلاق برنامج ثري وفعاليات مختلفة لتعزيز التبرع بالدم، وتنظيم مجموعة من الأنشطة على مستوى المؤسسات والهياكل الصحية المتواجدة عبر كافة الأراضي الجزائرية، من خلال عقد ندوات وتنظيم أبواب مفتوحة وحملات التبرع بالدم، وتنظيم ندوات توعوية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

وأضافت الوزارة أن هذا اليوم، الذي تم تحديده كحدث سنوي عام 2005 من قبل المنظمة العالمية للصحة، يعتبر فرصة لتقديم الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم المتطوعين في جميع أنحاء العالم، وذلك نظرا للأهمية البالغة لعملية التبرع بالدم بالنسبة للصحة العامة، وفي تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز بناء مجتمع متضامن.