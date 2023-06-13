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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قاضي محاكمة ترامب يرفض نقل وقائع مثوله صوتا أو صورة أمام المحكمة بميامي

ترامب
ترامب

رفض قاضي محاكمة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب طلب وسائل الإعلام السماح بنقل وقائع مثوله صوتا أو صورة أمام المحكمة في ميامي.

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى ميامي؛ لمواجهة اتهامات جنائية فيدرالية، في حين أظهر استطلاع جديد لـ"رويترز" و"إيبسوس"، أن الغالبية العظمى من زملائه الجمهوريين يعتقدون أن القضية “لها دوافع سياسية”.

ومن المقرر أن يكون ترامب ، المرشح الأول لترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، في محكمة اتحادية في ميامي، اليوم الثلاثاء الساعة 3 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1900 بتوقيت جرينتش) للمثول الأولي في القضية، متهمًا بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق الأمن القومي الأمريكية والكذب على المسؤولين الذين حاولوا استعادتها.

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