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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو معندكش مساحة.. تطبيقات لازم تكوم موجودة على موبايلك الـiPhone

لو معندكش مساحة..تطبيقات
لو معندكش مساحة..تطبيقات لازم تكوم موجودة على موبايلك الـ iP

أصبحت التطبيقات جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، والآيفون من بين الأجهزة التي يعتمد عليها الكثيرون لتحميل التطبيقات. لذلك، في هذا التقرير الصحفي، سنلقي نظرة على أفضل تطبيقات يجب أن تكون موجودة على هاتفك الآيفون.

1- واتساب: تطبيق المراسلة الفورية الأكثر شهرة في العالم، يمكنك من خلاله إرسال الرسائل النصية والصوتية والمكالمات الصوتية والفيديو مجانًا.

2- إنستجرام: تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير الذي يتيح لك مشاركة الصور والفيديوهات والتفاعل مع المتابعين.

3- تويتر: تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير الذي يتيح لك متابعة آخر أخبار العالم ومشاركة الأفكار والآراء.

4- سبوتيفاي: تطبيق الموسيقى الشهير الذي يتيح لك الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك وخلق قوائم التشغيل الخاصة بك.

5- إيموجي: تطبيق يتيح لك إضافة إيموجي ورموز تعبيرية إلى النصوص والرسائل الخاصة بك.

6- جوجل مابس: تطبيق يعرض لك خريطة العالم ويتيح لك البحث عن المواقع والحصول على توجيهات ومعلومات الطريق.

7- اوبر: تطبيق النقل الفعال الذي يتيح لك حجز سيارة أجرة بسهولة وسرعة.

8- فينمو: تطبيق التعلم الإلكتروني الذي يتيح لك الوصول إلى الدورات التدريبية عبر الإنترنت وتعلم المهارات الجديدة.

9- إيفرنوت: تطبيق اللياقة البدنية الذي يتيح لك متابعة تمارينك ونظامك الغذائي وتحديات اللياقة البدنية.

10- دو: تطبيق إدارة المهام الذي يتيح لك إنشاء قائمة المهام وإدارتها وتذكيرك بالمواعيد والمهام المهمة.

هذه بعض الأفضل التطبيقات التي يجب أن تكون موجودة على هاتفك الآيفون. يمكنك تحميلها جميعًا من متجر التطبيقات على هاتفك والاستفادة منها في حياتك اليومية.

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