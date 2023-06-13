تعرف على الجيستابو.. أسوأ أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين

يصادف اليوم 13 يونيو ذكرى موافقة الزعيم النازي أدولف هتلر ، على التصديق على إنشاء جهاز أمن الدولة السري الجيستابو ، والذي يعد من أسوأ أجهزة الأمن في العالم خلال القرن العشرين.

(الجيستابو) كلمة مختصرة من الشرطة السرية للدولة، وهو أكثر أجهزة الأمن الألمانية شهرة وسرية ، وقد كان المسؤول عن العديد من عمليات الاغتيال والتدمير للملايين خلال فترة الحكم النازى، وأسسه النازى هيرمان جورينج واختار له ضباط شرطة محترفين بعد سيطرة الزعيم النازى أدولف هتلر على زمام الأمور فى ألمانيا النازية في مارس 1933.

وتم تغيير القانون الألمانى بصورة تجعل الجيستابو يتحرك بصورة حرة وبعيدًا عن المساءلة القانونية، وقد نص القانون الألمانى على إعفاء الجيستابو من المثول أمام المحاكم الألمانية ، مما حال بين المواطنين المدنيين ووصول شكواهم للقضاء الألماني، كما تمتع بسلطة احتجاز الأشخاص بدون دعوى قضائية وكان الشخص المحجوز يقوم على التوقيع على ورقة تخوّل للجيستابو احتجازه وينتزع هذا التخويل من الأشخاص بالتعذيب، وخلال الحرب العالمية الثانية بلغ عدد العاملين في جهاز الشرطة السرية خمسة وأربعين فردا.

إدانة جهاز الجيستابو بالجرائم الفظيعة

وخلال محاكم نورمبرج، تمت إدانة جهاز الجيستابو بالجرائم الفظيعة التي ارتكبها في حق البشرية ، أما عن الأب الروحى لهذا الجهاز (هيرمان جورينج) هو من أبرز قيادات ألمانيا النازية ، وفى حقبة الحرب العالمية الأولى انخرط في فرقة المشاة وأصيب بمرض لم يعرف الأطباء كنهه وألزمه الفراش لأشهر وتم تسريحه من الجيش، وحصل على وظيفة ملاحظ أرضى لحركة الطيران العسكرى وتلقّى التدريب اللازم لقيادة الطائرات وحصل على رتبة طيار في منتصف 1915.

وأُسقطت طائرته وأمضى عام 1916يتعافى ثم عاد للطيران، وفى 1922انضم لحزب العمال الاشتراكى الوطنى وتقلّد عدّة مناصب في ألمانيا في الرايخ الثالث ومنها وزير الاقتصاد، وبعدها القائد العام لسلاح الطيران عام 1935، وفيما يتعلق بإبادة المدنيين في معسكرات العمل النازية، فقد كان جورينج مهندس الإبادة الجماعية للمدنيين فيما يُعرف بخطّة «الحل الأخير» التي كانت ترحل المدنيين قسريًا إلى معسكرات العمل ومن ثم إبادتهم.

وقد مثل أمام محاكم نورمبرج في أبريل 1945 التي حكمت عليه بالإعدام، إلا أنه عجل بالأمر منتحرا بالسم في 15 أكتوبر 1946، قبل يوم واحد من تنفيذ حكم الإعدام فيه.