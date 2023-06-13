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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ترامب يمثل للمحاكمة اليوم وسط مخاوف من تعاطف القاضية .. فيديو

دونالد ترامب
دونالد ترامب

يمثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة ميامي في ولاية فلوريدا؛ لمواجهة 37 اتهامًا جنائيًا، تتعلق بإخفاء بعض الوثائق السرية، تتضمن معلومات عسكرية واستراتيجية للولايات المتحدة، وذلك إبان فترة حكمه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال ياسر نور الدين، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن هناك مخاوف لدى بعض الأمريكيين من احتمالية تعاطف القاضية، إيلين كانون، والتي سوف يمثل الرئيس الأمريكي السابق أمامها اليوم.

وأضاف أن هذه المخاوف ترجع بشكل رئيسي إلى قرب القاضية من "ترامب"، لا سيما أنه هو من قام بتعيينها في منصبها الحالي، إبان فترة حكمه كرئيس للبلاد.

وأشار إلى أنه من المُتوقع أن تشهد المحاكمة حضور 50 ألف متظاهر بمحيط المحكمة، خلال مثول الرئيس الأمريكي السابق، وهو ما دفع الشرطة لتكثيف استعداداتها لتأمين المحاكمة.

وكان ترامب قد وصل إلى ولاية فلوريدا خلال الساعات القليلة الماضية، استعدادًا للمثول أمام المحكمة، والاستماع إلى لائحة الاتهامات الجنائية المُوجهة إليه.

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