الفوج الأول من حجاج المحافظات الفلسطينية الجنوبية يغادر مطار القاهرة لأداء فريضة الحج

استقبل وفد سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ، الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم ٨٨٥ حاجا وحاجة ، والذين وصلوا فجر الثلاثاء إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من معبر رفح البري ومتوجهين على متن ٣ رحلات جوية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى لأداء مناسك موسم الحج لعام ٢٠٢٣ م /١٤٤٤ هـ .

كان في استقبال الحجاج وفد سفارة دولة فلسطين بالقاهرة تترأسه القنصل مستشار أول نداء البرغوثي، بالنيابة عن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح.

ونقلت البرغوثي تحيات الرئيس محمود عباس للحجاج متمنية لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وعودة سالمة إلى أرض الوطن، مؤكدة حرص القيادة الفلسطينية على توفير كافة السبل التي تضمن راحة جميع الحجاج .

وعبر السفير دياب اللوح عن فائق تقديره وخالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش المصري الذي أمّن سفر الحجاج حتى وصولهم إلى مطار القاهرة، وإلى الأجهزة الأمنية وإدارة معبر رفح البري التي ذللت كافة العقبات، وإلى الشركات والخطوط المصرية الناقلة، وكذلك جهود المملكة العربية السعودية الكبيرة ملكا وحكومة وشعبا وحرصهم على سرعة انجاز إصدار التأشيرات .

جدير بالذكر أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أشرفت على إنجاز كافة الترتيبات اللوجستية للحجاج ، حيث سيتم تسيير رحلات طيران حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة حتى يوم الخميس لنقل حجاج المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم ٢٩٢١ حاجا وحاجة على متن ١٠ رحلات جوية بالإضافة إلى نقل الحجاج الفلسطينيين المقيمين في مصر .