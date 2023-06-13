عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الفوج الأول من حجاج المحافظات الفلسطينية الجنوبية يغادر مطار القاهرة لأداء فريضة الحج

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

استقبل وفد سفارة دولة فلسطين بالقاهرة ، الدفعة الأولى من حجاج المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم ٨٨٥ حاجا وحاجة ، والذين وصلوا فجر الثلاثاء إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من معبر رفح البري ومتوجهين على متن  ٣ رحلات جوية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولى لأداء مناسك موسم الحج لعام ٢٠٢٣ م /١٤٤٤ هـ .

كان في استقبال الحجاج وفد سفارة دولة فلسطين بالقاهرة تترأسه القنصل مستشار أول نداء البرغوثي، بالنيابة عن سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح.

ونقلت البرغوثي تحيات الرئيس محمود عباس للحجاج متمنية لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وعودة سالمة إلى أرض الوطن، مؤكدة حرص القيادة الفلسطينية على توفير كافة السبل التي تضمن راحة جميع الحجاج .

وعبر السفير دياب اللوح عن  فائق تقديره وخالص شكره  للرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش المصري الذي أمّن سفر الحجاج حتى وصولهم إلى مطار القاهرة، وإلى الأجهزة الأمنية وإدارة معبر رفح البري التي ذللت كافة العقبات، وإلى الشركات والخطوط المصرية الناقلة، وكذلك جهود المملكة العربية السعودية الكبيرة ملكا وحكومة وشعبا وحرصهم على سرعة انجاز إصدار التأشيرات .

جدير بالذكر أن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة أشرفت على إنجاز كافة الترتيبات اللوجستية للحجاج ، حيث سيتم تسيير رحلات طيران حجاج قطاع غزة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة حتى يوم الخميس لنقل حجاج المحافظات الجنوبية والبالغ عددهم ٢٩٢١ حاجا وحاجة على متن  ١٠ رحلات جوية بالإضافة إلى نقل الحجاج الفلسطينيين المقيمين في مصر .

أداء فريضة الحج الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس محمود عباس السفير دياب اللوح المحافظات الفلسطينية المملكة العربية السعودية سفارة دولة فلسطين بالقاهرة سفير دولة فلسطين بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

عاصفة قوية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم على تلك المحافظات

مشاهد من ليلة التتويج بدوري الأبطال| حقيقة "خناقة" ثلاثي الأهلي.. ونجم الفريق مرشح للتمثيل

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

عاصفة رملية وأمطار رعدية.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وتحذير لهذه المحافظات

بسبب ارتفاع الأمواج.. رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

ترشيحاتنا

بدء جلسة المباحثات المصرية العراقية بقيادة رئيسى وزراء البلدين

عاصفة رياح ما بين 50 إلى 60 كم/ الساعة ..وتحذير من هاني الناظر

فلسطين تدعو أمريكا والمجتمع الدولى لفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

اعتقال 12 شخصا من تجار المخدرات بالسعودية |فيديو

هل يشترط إعطاء الفقير من لحم الأضحية؟.. أمين الإفتاء يرد

مستجدات الطقس| سحب رعدية بمناطق متفرقة و6 محافظات تضربها العاصفة بعد ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا.. حيوان غير متوقع يفاجئ عائلة في حمام سباحة منزلهم| شاهد

ثعبان عالق داخل شعر شاب أجنبي| شاهد

احترس وتوقف عن الإجهاد فورا.. هذه الأعراض تشير للإصابة بأزمة قلبية

اعرف الأسعار الحقيقية للسجائر ولا تقع ضحية للنصب

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ