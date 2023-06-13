ضبط بقال تمويني لاستيلائه على سلع مدعمة بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت حملة تموينية من إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة على منافذ مشروع جمعيتي بدائرة الإدارة وقامت الحملة أثناء مرورها على منفذ مشروع جمعيتي الكائن بقرية المهدية بإجراء جرد لكميات السلع التموينية المدعمة ، وقد أسفر الجرد عن قيام صاحبة المنفذ بالتصرف في كميات من السكر والزيت والمكرونة التموينية قيمتها الإجمالية مبلغ مقداره ( 40954.25 ) جنيه ، عبارة عن ( 646 ) كيس سكر تمويني زنة الكيس الواحد ( 1 ) كيلو جرام و( 622 ) زجاجة زيت تمويني سعة الزجاجة الواحدة ( 800 ) ملليلتر و( 2279 ) كيس مكرونة زنة الكيس الواحد ( 400 ) جرام ، وتم تحرير المحضر رقم 9182 لسنة 2023 جنح ههيا.