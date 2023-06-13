عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إعصار من الدرجة الأولى

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن المركز الوطني للأرصاد صنف  الحالة المدارية في بحر العرب " إعصارا من الدرجة الأولى" يستمر 24 ساعة دون أي تأثير على الإمارات.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلي الإعصار يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالاً و خط طول 66.8 حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ومن خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع توجه الإعصار للشمال نحو السواحل الهندية - الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 130 – 150 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 6 كم. 

الإمارات تعزي باكستان في ضحايا العواصف والطقس السيئ

أول استجابة دولية.. الإمارات ترسل إغاثات عاجلة للمتضررين من بركان مايون بالفلبين

الامارات الطقس السيئ السحب الركامية المركز الوطني للأرصاد الحالة المدارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نال جزاء جريمته.. فلاح ينهي حياة زوجة جاره ونجلها والسبب صادم|تفاصيل مؤلمة

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

إحالة جميع حالات الغش الإلكتروني المرصودة بلجان امتحانات الثانوية العامة إلى النيابة

عاصفة قوية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم على تلك المحافظات

موضوعات متعلقة

طلب عاجل لـ زيلينسكي من الإمارات |تفاصيل

تعزيز العلاقات.. رئيس الإمارات يصل تركيا في زيارة عمل

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. برلماني يؤكد أهمية استقرار التشريعات الضريبية لجذب الاستثمارات

بعد عامين.. قبرص تحكم على مواطن قتل 4 مصريين عمدا في حادث مروع

قطاع المعاهد الأزهرية ينعى طالبا وافته المنية ويتمنى الشفاء العاجل لآخر بالشرقية

الكهرباء: 10% خصم من مديونيات المنشآت السياحية بشرم الشيخ وقطع التيار عن الممتنعين

وزير الري: إنشاء محطات مياه شرب و4 سدود لحصاد الأمطار بجنوب السودان

الحوار الوطني.. رئيس البنك الزراعي: حياة كريمة غيرت وجه الحياة في الريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطانيا.. امرأة تنهي حياة أولادها وتصيب زوجها بدم بارد في مكان عمله

شاهد.. صدمة أم رأت طفلتها تحمل فأرا بأسلوب مروع

ليس هالاند فقط| هؤلاء النجوم سيواجهون الأهلي في كأس العالم للأندية

دراجات الحرارة تهدد بإيقاف Wi-Fi في هذه الدولة.. و3 نصائح لتفاديه

فيديو

نقاش حاد وإخراج سيئ.. أبرز مشاهد نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد|فيديو جراف

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ