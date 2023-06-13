الإمارات.. تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إعصار من الدرجة الأولى

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن المركز الوطني للأرصاد صنف الحالة المدارية في بحر العرب " إعصارا من الدرجة الأولى" يستمر 24 ساعة دون أي تأثير على الإمارات.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلي الإعصار يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 21.0 شمالاً و خط طول 66.8 حيث تبلغ سرعة الرياح حول المركز من 145 إلى 155 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ومن خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع توجه الإعصار للشمال نحو السواحل الهندية - الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 130 – 150 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 6 كم.