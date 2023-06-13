عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة أمريكا بموسكو: مستعدون للحوار مع روسيا حول "نظام الحد من التسلح"

صدى البلد

أكدت السفارة الأمريكية لدى روسيا استعداد الولايات المتحدة للدخول في حوار مع روسيا حول تطوير نظام للحد من التسلح لإدارة المخاطر النووية بمجرد انتهاء معاهدة "ستارت الجديدة" في عام 2026.

وذكرت السفارة - وفقا لصيحفة "إزفستيا" الروسية - أن واشنطن لاتسعى إلى سباق تسلح جديد وأنها ستواصل الالتزام بالأحكام الأساسية لمعاهدة "ستارت" الجديدة طالما أن روسيا تفعل ذلك أيضًا. 

في غضون ذلك، قال دبلوماسيون روس للصحيفة إن موسكو لا تفكر في أي استنكار لمعاهدة ستارت الجديدة وإن روسيا ستواصل أيضًا الالتزام بالقيود العددية المنصوص عليها بموجبها.

وذكّر فلاديمير دشاباروف، النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، أن روسيا لم تتجنب أبدًا المحادثات مع الجانب الأمريكي وهي حقيقة أكدها مؤخرًا المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي قال إن موسكو لا تتجنب ذلك وهي منفتحة على الحوار حول الحد من التسلح النووي.

ومع ذلك، فإن السؤال الذي يطرح نفسه حول أي البلدان ستكون أطرافا في المعاهدة الجديدة حيث أصرت روسيا على مشاركة فرنسا والمملكة المتحدة، الدول الأعضاء في الناتو التي تمتلك أيضًا ترسانات نووية، لكن لم تبذل باريس ولندن أي جهود نشطة حتى الآن في هذا الصدد. 

في الوقت نفسه، تسعى الولايات المتحدة إلى إشراك الصين أيضًا، لكن بكين ترى أن مثل هذه المطالب لا أساس لها من الصحة، بالنظر إلى أن الإمكانات النووية الصينية متخلفة بشكل كبير عن قدرة كل من روسيا والولايات المتحدة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نال جزاء جريمته.. فلاح ينهي حياة زوجة جاره ونجلها والسبب صادم|تفاصيل مؤلمة

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

حلم طال انتظاره.. شوبير: الأهلي يعلن عن مفاجأة مدوية خلال شهر

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

عاصفة قوية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم على تلك المحافظات

إحالة جميع حالات الغش الإلكتروني المرصودة بلجان امتحانات الثانوية العامة إلى النيابة

ترشيحاتنا

شاهد.. النجم العالمي فان ديزل ينشر صورته من أمام الأهرامات

حارس عقار الغردقة يواجه عقوبة الإعدام لإنهائه حياة أجنبية بعد رفض معاشرتها

‏الإحصاء: 9.9 مليون مركبة مرخصة في 31 ديسمبر 2022‏

الحوار الوطني.. برلماني يؤكد أهمية استقرار التشريعات الضريبية لجذب الاستثمارات

بعد عامين.. قبرص تحكم على مواطن قتل 4 مصريين عمدا في حادث مروع

قطاع المعاهد الأزهرية ينعى طالبا وافته المنية ويتمنى الشفاء العاجل لآخر بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطانيا.. امرأة تنهي حياة أولادها وتصيب زوجها بدم بارد في مكان عمله

شاهد.. صدمة أم رأت طفلتها تحمل فأرا بأسلوب مروع

ليس هالاند فقط| هؤلاء النجوم سيواجهون الأهلي في كأس العالم للأندية

دراجات الحرارة تهدد بإيقاف Wi-Fi في هذه الدولة.. و3 نصائح لتفاديه

فيديو

نقاش حاد وإخراج سيئ.. أبرز مشاهد نهائي أفريقيا بين الأهلي والوداد|فيديو جراف

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ