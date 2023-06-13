البحيرة..ضبط 2 طن لحوم وأسماك وملح وفراولة غير صالحة للإستهلاك الآدمى

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية تقوم بتوجيه عده ضربات لمعدومي الضمير من المتاجرين بقوت وصحة المواطنين.

حيث قام مفتشى مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بحوش عيسي وبالإشتراك مع إدارة الطب البيطرى بحوش عيسى ، بحملة تفتيشية مشتركة على محلات الجزارة ، أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم الجاموسى البلدية ، بفحصها تبين انها مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد معامل منتجات الألبان تحت الإنشاء ، والذى يعمل بالطريقه البدائية اليدوية بأحد قرى حوش عيسي، يدار بدون ترخيص وتنعدم فيه الإشتراطات الصحية ، ويشكل خطر داهم ومصدر تلوث على الصحة العامة ، وتم ضبط 30 شيكارة من ملح الطعام المتحجر والغير محتفظ بخواصه الطبيعية ، نتيجة سوء التخزين بالعراء أمام المعمل ،بإجمالي وزن 1.5 طن ملح

كما تم ضبط كميات كبيرة من خلطات الثوم والتوابل والتى تُستخدم فى تتبيل اللحوم بداخل مطعمين للمشويات بحوش عيسي ، وتبين أنها منتهيين الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات .

وفي مركز بدر، تمكن مفتشى مكتب مراقبة الأغذية بالإشتراك مع إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة من ضبط 80 كجم من ثمار الفراولة الفاسدة بها تغير في الخواص الطبيعية بداخل أحد محطات تعبئة الحاصلات الزراعية بمركز بدر، كما تم ضبط أحد باعة الأسماك الطازجة المتجولين على سيارة نصف نقل غير مجهزة ومخصصة لهذا الغرض متوقفة بالطريق العام ، وتبين وجود بها كميات كبيرة من الاسماك والقشريات مختلفة الأنواع متغيرة في الخواص الطبيعية وينبعث منها رائحه كريهه نتيجة فسادها ، وسوء التداول ولتعرضها لأشعة الشمس المباشرة ، والكميات مقدرة بإجمالي وزن 352 كجم

هذا وقد تم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

ذلك بمناسبة قُرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية على كافه المنشآت الغذائية وخاصة مصانع اللحوم المجمدة ومُصنعاتها ، ومحلات عرض وبيع اللحوم البلدية بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع كافه الجهات الرقابية والمختصة بهذا الشأن .