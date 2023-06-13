جهود مكثفة لرفع آثار الأمطار بشوارع وطرق البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه مع بداية سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياة والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية.

ووجهت باستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول .

رفع آثار الأمطار بالشوارع والطرق والميادين

رفع آثار الأمطار بالشوارع والطرق والميادين

رفع آثار الأمطار بالشوارع والطرق والميادين

كما شددت نائب المحافظ على إستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي .

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذرت من استمرار تجدد السحب الرعدية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تصاحبها أتربة ورمال مثارة نتيجة رياح جنوبية نشطة .



