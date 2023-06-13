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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم، قبل قليل، بين سيارتين على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي أمام قرية بردلة بنطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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تصادم سيارتين بالطريق الزراعي


ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة سعيد عيد حسين، 57 سنة، وحمدي محمد يوسف، 36 سنة، والشحات محمد أحمد، 52 سنة، جميعهم مقيمون بمركز كفر الدوار، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

البحيرة اصابة 3 اشخاص حادث تصادم بين سيارتين وقوع حادث تصادم مستشفى كفر الدوار العام مدير أمن البحيرة

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