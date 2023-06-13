رفع 625 حالة إشغال طريق ومخالفات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية .

أسفرت الحملات عن رفع 625 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 300 حالة برشيد، 165 حالة بدمنهور، 90 حالة بالدلنجات، 70 حالة بابوحمص.

وشددت نائب محافظ البحيرة علي رؤساء المراكز على مواصلة تحقيق الانضباط بالشارع وان تكون الحملات على مدار اليوم، لرفع جميع الإشغالات أولًا بأول.

وفي إطار جهود محافظة البحيرة وتكثيف حملاتها المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.