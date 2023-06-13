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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شخص في شبرا الخيمة لجلسة 8 يوليو

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، تأجيل نظر محاكمة متهم اشترك مع 4 آخرين في قتل شخص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية لخلافات بينهم، لجلسة 8 يوليو المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم.

وتضمن أمر الإحالة في القضية لمحكمة الجنايات أن المتهم ويدعى "ا ا ك" وشهرته "منص" قام بالاشتراك مع 4 آخرين متهمين بقتل المجنى عليه "عادل م س" عمدا مع سبق الإصرار والترصد على أثر خلاف سابق بأن عقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وبيضاء وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا مروره منه بعد قيام المتهم الأول باستدراجه إليه حتى عاجله المتهمون من الأول إلى الخامس بوابل من الأعيرة النارية فأصابوه في أنحاء مختلفة من جسده حتى لفظ أنفاسه.

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وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية وذخائر مما يستخدم في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.

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