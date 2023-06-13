محدش يخرج من بيته.. عاصفة ترابية تضرب عدة محافظات وتحذير لسكان القاهرة

موعد ذروة العاصفة

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن حالة الطقس اليوم والأيام المقبلة والتي ستشهد موجة من التقلبات الجوية والعواصف الترابية .

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كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد اليوم الثلاثاء، حيث يشهد طقس اليوم حالة من التقلبات الجوية الغير مسبوقة،

وقالت “غانم”، إن اليوم تشهد البلاد حالة من التقلبات الحادة والسريعة الغير معتادة في مثل هذا الوقت من العام، حيث تتأثر البلاد اليوم بمنخفض جوي متعمق بشكل كبير في الصحراء الغربية؛ بجانب وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن شدة التقلبات الجوية تختلف من محافظة للأخرى، ونشاط حركة الرياح هو أبرز الظواهر الجوية المؤثرة على البلاد.



ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن أكثر المحافظات تأثرًا بنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة اليوم هي محافظات شمال ووسط الصعيد، حيث تتراوح سرعة الرياح مابين الـ 50 لـ 60 كم /ساعة؛ وبالتالي تتسبب في إثارة الرمال والأتربة التي تعمل على انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل لحد العاصفة.



وتابعت أن المناطق الشمالية ستتأثر بالحالة الجوية ولكن بشدة أقل، حيث تتراوح سرعات الرياح في السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى بين الـ 35 و45 كم/ساعة، وستكون مثيرة للرمال والأتربة في المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وبعض المناطق من جنوب الصعيد.