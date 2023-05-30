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نجوم تصدروا التريند خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن بعض الأخبار التي تصدرت الساحة الفنية خلال الساعات الماضية و لعل أبرزها هو خبر خطوبة الفنانة حورية فرغلي . 

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قامت فاطمة - ابنة الفنانة عبلة كامل - بقرار مفاجئ، بعد أيام من صورها الجريئة مع زوجها البولندي باول، في عيد ميلادها، والتي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وقامت ابنة عبلة كامل، بغلق خصوصية حسابها عبر تطبيق انستجرام، وقامت بحذف الصور محل الجدل، بينما قام زوجها البولندي باول جاو، بحذف صورته مع زوجته فاطمة أحمد كمال. 

 

مريم كمال مذيعة صدى البلد 

حدثت الإعلامية شريهان أبو الحسن، عن انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل، الذي حدث مؤخرا وأحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وأبدت شريهان أبو الحسن، في مقطع فيديو عبر صفحتها على فيسبوك، اندهاشها من عدم سعي الأصدقاء للصلح بين تامر حسني وبسمة بوسيل، معلقة: «انا ما سمعتش كلام عن الصلح.. كان الناس عاوزة الطلاق جالي احساس كما لو ان أصحابهم فرحانين بموضوع الطلاق». 

وأكدت أبو الحسن على طيبة تامر حسني وبسمة بوسيل، بعدما تعاملت معهما عن قرب، مشيرة إلى أنها غضبت من خبر الطلاق بسبب أولاد تامر، قائلة: «اكتر حاجة وجعاني الحقيقة مش تامر ومش بسمة لكن ولادهم التلاتة الحقيقة انهم يعني ما شاء الله عندهم تلات ولاد زي القمر». 

وتابعت: «ساعات الزوجين في المواقف اللي زي دي .. ولما الدنيا بتولع ما بيبقوش مهتمين ولا مشغولين بالولاد.. ولادهم حبايبي التلاتة تاليا وأمايا وادم يعني ما شاء الله ربنا يحفظهم نتاج علاقة حب بجد حقيقية». 

وأشارت أن تامر حسني وبسمة بوسيل أصابهم أشياء كأي زوجين مثل الزهق، الملل، التعود، العتاب، النقد، المشاجرات والمشاحنات والخناقات اللي موجودة في أي بيت».

واستكملت: «الحقيقة ممكن كل واحد فينا يكون بيفكر انه لو جرب تجربة تانية جديدة مع طرف تاني هتكون دي تجربة ناجحة وألطف وفيها شغف.. لكن الحقيقة لما هيبعدوا شوية وهيجربوا هذه التجربة هيكتشفوا اكتشافات تانية خالص. انهم ما لهمش غير بعض». 

أكد أشرف محمد مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، أن كل ما تردد عن خطبتها من الاعلامي نزار الفارس مجرد شائعة غرضها هو تحقيق التريند.

وظهرت حورية فرغلي مع مدير أعمالها، وأشارت إلى أنها فوجئت بالخبر، والتقطت فيديو مع نزار الفارس في نهاية الحلقة المسجلة كأحد معجبيها، دون أي نية لإثارة الجدل. 

 

 

 

 

 

 

مريم كمال الفنانة حورية فرغلي حورية فرغلي

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