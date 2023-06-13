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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: أوكرانيا بدأت الهجوم على 4 محاور ولن نسمح بوجود النازيين الجدد

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني يشن هجوما مضادا في الوقت الحالي علي أربعة اتجاهات.

كما أكد بوتين أن “ما يحدث في أوكرانيا لا يناسب روسيا ولن نسمح بوجود النازيين الجدد”.

وأشار الرئيس الروسي، إلي أن “المرتزقة البولنديون اللذين يقاتلون مع أوكرانيا يتكبدون خسائر فادحة”.

ومنذ قليل، قال بوتين، إن الغرب يحاول هز روسيا طوال الوقت، مؤكدا أن موسكو لن تسمح بذلك.

وأضاف بوتين، أن “أوكرانيا بدأت هجومها المضاد في 4 يونيو”، مشيرا إلي أن “الهجوم الأوكراني المضاد يستمر حتى الوقت الراهن لكنه لم ينجح في أي منطقة”.

وقال الرئيس الروسي، إن “خسائر أوكرانيا أكبر بعشر مرات من خسائر روسيا”.

وأكد أن “الجيش الروسي دمر أكثر من 30% من الآليات التي أرسلها إلى الغرب إلى أوكرانيا”، مشيرا إلي أن “القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما لا يقل عن 160 دبابة و360 عربة مدرعة خلال الهجوم المضاد”.

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وأشار إلي أن “أوكرانيا تخوض هجومها المضاد باستخدام مخزونها الاحتياطي من السلاح”.

وقال بوتين: “أوكرانيا لم تنتج أي شيء منذ فترة طويلة وصناعتها الدفاعية ستختفي بشكل تام قريبا”.

وأضاف أن “روسيا تنزع سلاح أوكرانيا بشكل تدريجي”، مؤكدا أن “القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة”.

كما أكد الرئيس الروسي، أن “أوكرانيا هي التي سعت إلى تدمير سد نوفا كاخوفا في منطقة خيرسون”.

فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني روسيا أوكرانيا

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