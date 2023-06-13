أصغر خريجي الجامعات يتسلم وظيفة في شركة سبيس إكس.. اعرف القصة؟

يستعد فتى أمريكي يسمى Kairan Quazi ويبلغ من العمر 14 عاماً كي يكون أصغر خريج جامعي على الإطلاق يستعد للتخرج من جامعة سانتا كلارا وذلك يوم 17 يونيو الحالي، ويبدأ في استلام وظيفة بشركة "سبيس إكس".



وفق صحيفة "الجارديان" البريطانية قد اكتشفت عائلة Kairan ذكاءه لأول مرة عندما بدأ يتحدث ويكوّن مجموعة جمل كاملة وهو في عمر العامين فقط.

وكان قد قام بالاستماع إلى الإذاعة الوطنية العامة وذلك في عمر الروضة، ليقوم بعدها بإخبار معلميه وزملائه عن القصص التي قد سمعها.

أدركت أسرته أن معدل ذكائه يعد مرتفعا جداً يصل إلى 99.9% وبدأت الأسرة ملاحظة ذلك عندما كان في التاسعة من عمره، ليلتحق بكلية مجتمع لاس بوزيتاس قبل الانتقال إلى جامعة سانتا كلارا وذلك لدراسة علوم وهندسة الكمبيوتر في عمر 11 سنة.



بعدها أجرى الفتى مقابلة مع ستارلينك، لخدمة الإنترنت وذلك في شركة SpaceX المملوكة للملياردير إيلون ماسك، ومن المقرر أن يبدأ العمل في يوليو.