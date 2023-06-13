قرار عاجل من بوتين بشأن فرض الأحكام العرفية في روسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد حاجة لفرض الأحكام العرفية في روسيا.

وأضاف بوتين، أنه “يجب علي روسيا تعديل نظام الدفاع الجوي الروسي ليناسب الطائرات المٌسيرة الصغيرة التي تهاجم أراضينا”.

وقال الرئيس الروسي، بشأن الهجمات على منطقة بيلجورود، إن “أوكرانيا تريد تحويل القوات الروسية إلى هذا الجانب”.

ومنذ قليل، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يجب علي موسكو تعزيز حدودها وتطوير سبل التصدي للهجمات داخل روسيا.

وأضاف بوتين، أن “هجمات الطائرات المُسيرة على الأراضي الروسية مشكلة يمكننا حلها والتعامل”.

وأكد الرئيس الروسي، أنه “إذا استمرت الهجمات الأوكرانية المضادة فسننظر في إنشاء منطقة صحية داخل أوكرانيا”.

وقال بوتين، إن "الجيش الأوكراني يشن هجوما مضادا في الوقت الحالي علي أربعة اتجاهات"، مشيرا إلي أن “ما يحدث في أوكرانيا لا يناسب روسيا ولن نسمح بوجود النازيين الجدد”.

وأشار الرئيس الروسي، إلي أن “المرتزقة البولنديين الذين يقاتلون مع أوكرانيا يتكبدون خسائر فادحة”.

وقال بوتين، إن الغرب يحاول هز روسيا طوال الوقت، مؤكدا أن موسكو لن تسمح بذلك.

وأضاف بوتين، أن “أوكرانيا بدأت هجومها المضاد في 4 يونيو”، مشيرا إلي أن “الهجوم الأوكراني المضاد يستمر حتى الوقت الراهن لكنه لم ينجح في أي منطقة”.

وقال الرئيس الروسي، إن “خسائر أوكرانيا أكبر بعشر مرات من خسائر روسيا”.

وأكد أن “الجيش الروسي دمر أكثر من 30% من الآليات التي أرسلها إلى الغرب إلى أوكرانيا”، مشيرا إلي أن “القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما لا يقل عن 160 دبابة و360 عربة مدرعة خلال الهجوم المضاد”.

وأشار إلي أن “أوكرانيا تخوض هجومها المضاد باستخدام مخزونها الاحتياطي من السلاح”.

وقال بوتين: “أوكرانيا لم تنتج أي شيء منذ فترة طويلة وصناعتها الدفاعية ستختفي بشكل تام قريبا”.

وأضاف أن “روسيا تنزع سلاح أوكرانيا بشكل تدريجي”، مؤكدا أن “القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة”.

كما أكد الرئيس الروسي، أن “أوكرانيا هي التي سعت إلى تدمير سد نوفا كاخوفا في منطقة خيرسون”.