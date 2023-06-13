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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هم المعتدون.. بوتين يكشف سبب اندلاع الحرب في أوكرانيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو رد على عبور الخطوط الحمراء الروسية.

وأضاف بوتين، في اجتماع مع مراسلي الحرب الروس، "لقد قلنا مرات عديدة: لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، نحن مستعدون للمفاوضات… في النهاية، يناشدوننا لوقف الحرب التي بدأوها في عام 2014 بالوسائل المسلحة".

وأكد بوتين أن “هؤلاء هم المعتدون”.

وأضاف: "لقد بدأوا هذه الحرب… ونحن نحاول إيقافها. لكننا مجبرون على القيام بذلك بمساعدة القوات المسلحة. حسنا، أليس هذا هو الحل للتغلب على بعض الخطوط الحمراء؟”.

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وقال بوتين إن الضربات على نظام الطاقة بأكمله في أوكرانيا، وتدمير مقر المديرية الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية هو أيضا رد على عبور "الخطوط الحمراء".

وأضاف: “الضربات على نظام الطاقة بأكمله في أوكرانيا… أليس هذا هو الحل للتغلب على "الخطوط الحمراء؟” والتدمير الفعلي لمقر مديرية المخابرات الرئيسية للقوات المسلحة لأوكرانيا في كييف. أليس هذا هو الجواب؟”.

بوتين أوكرانيا العملية العسكرية الروسية الخطوط الحمراء روسيا

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