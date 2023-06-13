إعلان عاجل من بوتين بشأن مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا لم ترفض أبدا إجراء أي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى تسوية للوضع في أوكرانيا.

وأضاف بوتين، في اجتماع مع المراسلين العسكريين الروس: "بادئ ذي بدء، لم نرفض أبدا إجراء مفاوضات، لقد قلت هذا بالفعل ألف مرة، لم نرفض إجراء أي مفاوضات يمكن أن تؤدي إلى تسوية سلمية… لقد تحدثنا دائما عن هذا”.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه خلال المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول، كانت الوثيقة جاهزة بالفعل.

وأكد أن “مفتاح الحل للصراع بيد الغرب والسبيل الوحيد لإنهائه هو وقف تزويد أوكرانيا بالسلاح”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن تنفيذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو رد على عبور الخطوط الحمراء الروسية.

وأضاف بوتين، في اجتماع مع مراسلي الحرب الروس، "لقد قلنا مرات عديدة: لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، نحن مستعدون للمفاوضات… في النهاية، يناشدوننا لوقف الحرب التي بدأوها في عام 2014 بالوسائل المسلحة".

وأكد بوتين أن “هؤلاء هم المعتدون”.

وأضاف: "لقد بدأوا هذه الحرب… ونحن نحاول إيقافها. لكننا مجبرون على القيام بذلك بمساعدة القوات المسلحة. حسنا، أليس هذا هو الحل للتغلب على بعض الخطوط الحمراء؟”.

وقال بوتين إن الضربات على نظام الطاقة بأكمله في أوكرانيا، وتدمير مقر المديرية الرئيسية لوزارة الدفاع الأوكرانية هو أيضا رد على عبور "الخطوط الحمراء".

وأضاف: “الضربات على نظام الطاقة بأكمله في أوكرانيا… أليس هذا هو الحل للتغلب على "الخطوط الحمراء؟” والتدمير الفعلي لمقر مديرية المخابرات الرئيسية للقوات المسلحة لأوكرانيا في كييف. أليس هذا هو الجواب؟”.