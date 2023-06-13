بوتين: ندرس الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لصادرات الحبوب

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تدرس الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لصادرات الحبوب.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يشعر بالقلق من أن روسيا قد تنسحب الشهر المقبل من صفقة الحبوب التي تسمح بالتصدير الآمن لها وللأسمدة من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

وذكر جوتيريش: "أنا قلق ونعمل بجد للتأكد من أنه سيكون من الممكن الحفاظ على مبادرة البحر الأسود وفي نفس الوقت يمكننا المضي في عملنا لتسهيل الصادرات الروسية".

وتتيح الصفقة شحن ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية عبر الموانئ المحاصرة.

ويعد ذلك أمر حيوي بشكل خاص للعديد من البلدان النامية، التي تعتمد على مساهمة أوكرانيا الهائلة في مخزون الحبوب العالمي.