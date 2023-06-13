الأزهر عن المساكنة: زنا وهي الفاحشة بعينها ومخالفة لشرع الله.. فيديو

علق الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر الشريف، على دعوات البعض لـ المساكنة.

وقال عبد المنعم فؤاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "مصر ستظل البلد الطيب المبارك الذي أوصى به الرسول خيرا".

وأضاف عبد النعم فؤاد: "كلما ظهرت جراثيم سوف يتصدى لها أهل العلم في الأزهر وسيشفى المجتمع منها".

وتابع عبد المنعم فؤاد: "الحديث عن المساكنة هي نوع من الشذوذ الأخلاقي والمساكنة نوع من الزنا والزنا لا يمكن أن يكون له إلا صورة واحدة وهي مخالفة شرع الله".

وأكمل عبد المنعم فؤاد: "المساكنة هي الفاحشة بعينها، ولا يمكن مناقشة هذه الفاحشة عبر وسائل الإعلام ".