مايكل مورجان يكشف مفاجآت جديدة بشأن محاكمة ترامب بـ37 تهـمة جنائية في أمريكا

قال مايكل مورجان الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في حوزته ملفات سرية تحتوي على معلومات للقوة النووية للولايات المتحدة الاميريكية وملفات تخص الجيش الأميركي، أعتبرتها أميركا أن مهددة للامن القومي الأميركي ومحاولاته عرقلة العدالة ومحاولته لاخفاء هذه المستندات.

وأضاف مورجان خلال مداخله هاتفيه مرئية عبر تطبيق زووم مع الإعلامية إنجي أنور ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية الاي تي سي، أن هناك بعص التكهنات التي تنسب لترمب انه يريد مساومة أميركا مضيفا أنه لا يعتقد ذلك غلى شخصية ترمب، لانه رجلا وطنيا.

وأوضح، الباحث السياسي أن ترمب في موقف لا يحسد عليه وهناك قضية تسيس كبيرا جدا بملف ترمب، وأن لديه الفرص للعودة إلى البيت الأبيض وأنه سوف يرشح نفسه مره أخري لرئاسة أميركا، مضيفا أن أنصار ترمب داخل الحزب الجمهوري حوالي ٦١% متحيزين لترمب.