موكب ترامب يغادر محكمة ميامي.. فيديو

غادر موكب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قاعة محكمة ميامي، اليوم الثلاثاء، وسط هتاف حشود من المؤيدين له.

ومن المتوقع أن يعود ترامب إلى بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، حيث من المقرر أن يدلي بخطاب.

ومنذ قليل، أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن محكمة ميامي سمحت للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بالمغادرة دون قيود أو شروط.

وأكدت “سي إن إن”، أنه “لن يتم فرض كفالة مالية على ترامب مقابل السماح له بمغادرة المحكمة”.

وأوضحت أن “لن يتم فرض قيود على سفر ترامب بعد مثوله أمام المحكمة بقضية الوثائق السرية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لقاضي الصلح في محكمة ميامي: “أنا غير مذنب”.

وفي الجلسة، ارتدى ترامب ربطة عنق حمراء وجلس عابس الوجه خلال الإجراءات.