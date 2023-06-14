لو هتسافر بالقطر.. أسعار تذاكر سكك حديد مصر لـ عيد الأضحى 2023

يقدّم موقع صدى البلد الإخباري، خريطة أسعار تذاكر سفر القطارات بعيد الأضحي المبارك، قبل العيد بـ 14 يومًا على موقع السكة الحديد وتطبيق الحجز الإلكترونى، وفقاً لجداول التشغيل الحالية بداية من 15 يونيو 2023.
يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر بأجازة عيد الأضحي المبارك، من خلال قطارات هيئة السكة الحديد، عن أسعار تذاكر السفر قبل عيد الأضحى 2023.
أسعار تذاكر السفر بالقطار في عيد الأضحي 2023
سعر تذاكر سفر قطارات عيد الأضحى
أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة حتى أسوان 2023
القاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات
القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيهًا
القاهرة ـ قنا 120 جنيهًا
القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيهًا
القاهرة ـ مغاغة 60 جنيهًا
القاهرة ـ المنيا 75 جنيهًا
القاهرة ـ ملوى 80 جنيهًا
القاهرة ـ أسيوط 90 جنيهًا
القاهرة ـ الأقصر 130 جنيهًا
القاهرة ـ ادفو 145 جنيهًا
القاهرة ـ كوم أمبو 150 جنيهًا
القاهرة ـ أسوان 150 جنيهًا
أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية إلى الوجه القبلي
من الإسكندرية إلى أسيوط 115 جنيهًا
من الإسكندرية إلى أبوتيج 120 جنيهًا
من الإسكندرية إلى صدفا 120 جنيهًا
من الإسكندرية إلى طما 120 جنيهًا
من الإسكندرية إلى المراغة 130 جنيهًا
من الإسكندرية إلى الواسطى 80 جنيهًا
من الإسكندرية إلى بنى سويف 85 جنيهًا
من الإسكندرية إلى مغاغة 100 جنيه
من الإسكندرية إلى المنيا 105 جنيهات
من الإسكندرية إلى سوهاج 130 جنيهًا
من الإسكندرية إلى طهطا 130 جنيهًا
من الإسكندرية إلى المنشأة 130 جنيهًا
من الإسكندرية إلى العسيرات 135 جنيهًا
من الإسكندرية إلى جرجا 135 جنيهًا
من الإسكندرية إلى البلينا 135 جنيهًا
من الإسكندرية إلى أبوتشت 135 جنيهًا
من الإسكندرية إلى فرشوط 135 جنيهًا
من الإسكندرية إلى نجع حمادي 145 جنيهًا
من الإسكندرية إلى دشنا 145 جنيهًا
من الإسكندرية إلى قنا 145 جنيهًا
من الإسكندرية إلى قفط 150 جنيهًا
من الإسكندرية إلى قوص 150 جنيهًا
من الإسكندرية إلى الأقصر 150 جنيهًا
من الإسكندرية إلى أرمنت 160 جنيهًا
من الإسكندرية إلى إسنا 165 جنيهًا
من الإسكندرية إلى السباعية 165 جنيهًا
من الإسكندرية إلى المحاميد 165 جنيها
من الإسكندرية إلى إدفو 170 جنيهًا
من الإسكندرية إلى سلوا 170 جنيهًا
من الإسكندرية إلى كلابشة 175 جنيهًا
من الإسكندرية إلى كوم أمبو 175 جنيهًا
من الإسكندرية إلى دراو 175 جنيهًا
من الإسكندرية إلى بلانة 175 جنيهًا
من الإسكندرية إلى أسوان 180 جنيهًا.