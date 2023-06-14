لو هتسافر بالقطر.. أسعار تذاكر سكك حديد مصر لـ عيد الأضحى 2023

يقدّم موقع صدى البلد الإخباري، خريطة أسعار تذاكر سفر القطارات بعيد الأضحي المبارك، قبل العيد بـ 14 يومًا على موقع السكة الحديد وتطبيق الحجز الإلكترونى، وفقاً لجداول التشغيل الحالية بداية من 15 يونيو 2023.

يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر بأجازة عيد الأضحي المبارك، من خلال قطارات هيئة السكة الحديد، عن أسعار تذاكر السفر قبل عيد الأضحى 2023.

سعر تذاكر سفر قطارات عيد الأضحى

حجز تذاكر السفر

أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة حتى أسوان 2023

القاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات

القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيهًا

القاهرة ـ قنا 120 جنيهًا

القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيهًا

القاهرة ـ مغاغة 60 جنيهًا

القاهرة ـ المنيا 75 جنيهًا

القاهرة ـ ملوى 80 جنيهًا

القاهرة ـ أسيوط 90 جنيهًا

القاهرة ـ الأقصر 130 جنيهًا

القاهرة ـ ادفو 145 جنيهًا

القاهرة ـ كوم أمبو 150 جنيهًا

القاهرة ـ أسوان 150 جنيهًا



حجز تذاكر السفر

أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية إلى الوجه القبلي

من الإسكندرية إلى أسيوط 115 جنيهًا

من الإسكندرية إلى أبوتيج 120 جنيهًا

من الإسكندرية إلى صدفا 120 جنيهًا

من الإسكندرية إلى طما 120 جنيهًا

من الإسكندرية إلى المراغة 130 جنيهًا

من الإسكندرية إلى الواسطى 80 جنيهًا

من الإسكندرية إلى بنى سويف 85 جنيهًا

من الإسكندرية إلى مغاغة 100 جنيه

من الإسكندرية إلى المنيا 105 جنيهات

من الإسكندرية إلى سوهاج 130 جنيهًا

من الإسكندرية إلى طهطا 130 جنيهًا

من الإسكندرية إلى المنشأة 130 جنيهًا

من الإسكندرية إلى العسيرات 135 جنيهًا

من الإسكندرية إلى جرجا 135 جنيهًا

من الإسكندرية إلى البلينا 135 جنيهًا

من الإسكندرية إلى أبوتشت 135 جنيهًا

من الإسكندرية إلى فرشوط 135 جنيهًا

من الإسكندرية إلى نجع حمادي 145 جنيهًا

من الإسكندرية إلى دشنا 145 جنيهًا

من الإسكندرية إلى قنا 145 جنيهًا

من الإسكندرية إلى قفط 150 جنيهًا

من الإسكندرية إلى قوص 150 جنيهًا

من الإسكندرية إلى الأقصر 150 جنيهًا

من الإسكندرية إلى أرمنت 160 جنيهًا

من الإسكندرية إلى إسنا 165 جنيهًا

من الإسكندرية إلى السباعية 165 جنيهًا

من الإسكندرية إلى المحاميد 165 جنيها

من الإسكندرية إلى إدفو 170 جنيهًا

من الإسكندرية إلى سلوا 170 جنيهًا

من الإسكندرية إلى كلابشة 175 جنيهًا

من الإسكندرية إلى كوم أمبو 175 جنيهًا

من الإسكندرية إلى دراو 175 جنيهًا

من الإسكندرية إلى بلانة 175 جنيهًا

من الإسكندرية إلى أسوان 180 جنيهًا.