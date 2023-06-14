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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهرية الإسكندرية تستقبل قافلة مجمع البحوث التوعوية الدعوية الخاصة بالتغيرات المناخية

أزهرية الإسكندرية
أزهرية الإسكندرية تستقبل قافلة مجمع البحوث

 

استقبلت منطقة الإسكندرية الأزهرية برئاسة الشيخ خميس محمد رئيس الادارة المركزية وكل من الأستاذ علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والأستاذ امين عزام مدير إدارة التدريب، القافلة التوعوية الدعوية المسيرة للمحافظة والتي تستمر إلى يوم الخميس المقبل، وذلك بتوجيهات من الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، بالتعاون مع الأمانة المساعدة للدعوة ومركز الفلك الشرعي.

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تأتي هذه القافلة بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتمشَّيًا مع رؤية الدولة للتغيرات المناخية واستراتيجيتها للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)؛ ومن أجل نشر الوعي بضرورة الحفاظ على البيئة وللتوعية بما يمر به العالم من تغيرات مناخيه تحتم على الجميع الالتزام بما تفتضيه المصلحة العامة في الحفاظ على البيئة، كما تتناول هذه القافلة الحديث عن التغيرات المناخية أسبابها وتأثيرها وتأثيراتها المحتملة.

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ويترأس القافلة الدكتور محمود الهواري الأمين العام المساعد للدعوة بالمجمع، وتضم الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، والدكتور عارف سليمان منصور - معهد بحوث أمراض النبات، والدكتور أحمد محمد عبد البر محمود - كلية العلوم جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد فتح الله سلامة علي - إدارة التفتيش رئاسة مجلس الوزراء، والدكتور سمير مسعود قطب - محمد كلية الزراعة جامعة الازهر بالقاهرة، والدكتورة نجلاء محمد عبده مجمع البحوث الإسلامية.

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