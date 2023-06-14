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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكسب النفوذ.. الناتو: الهجوم المضاد سيجبر روسيا على التفاوض

بايدن وينس ستولتنبرج
بايدن وينس ستولتنبرج

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، أن "الهجوم المضاد لأوكرانيا سيسمح لكييف بتعزيز موقفها في المفاوضات المستقبلية مع روسيا".

وحسب موقع “سي إن إيه”، قال ستولتنبرج للرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقائهما في البيت الأبيض، أن أوكرانيا تحقق تقدمًا في هجومها المضاد لإبعاد روسيا عن أراضيها، مؤكدًا أن هذا الهجوم وسيلة لكسب كييف النفوذ التفاوضي.

وأشار: "كلما تمكن الأوكرانيون من تحرير المزيد من الأراضي، كلما كانت لهم يد أقوى على طاولة المفاوضات".

من جانبه، رحب بايدن بستولتنبرج، قائلاً إن رد فعل الناتو على الغزو الروسي لأوكرانيا جعل التحالف أقوى.

وأضاف بايدن "لقد عززنا الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وأوضحنا أننا سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو. وأقول ذلك مرة أخرى: التزام الولايات المتحدة بالمادة الخامسة لحلف الناتو صلب للغاية"، في إشارة إلى تعهد أعضاء الحلف للدفاع عن بعضهم البعض.

وفي وقت سابق، أكد ستولتنبرج، خلال محادثاته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الأوكرانيين شنوا هجومًا، وهم يتقدمون، ويعززون مواقفهم.

وأضاف "من السابق لأوانه الحديث، لكننا نعلم أنه كلما استعاد الأوكرانيون المزيد من الأراضي، كلما كان موقفهم على طاولة المفاوضات أقوى".

الناتو الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرج الهجوم المضاد روسيا كييف

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