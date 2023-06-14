النائب أحمد السجيني يتحدث عن مصير مشروع قانون الإيجار القديم

كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير مشروع قانون الايجار القديم الذي كان من المفترض أن يخرج للنور نهاية 2022 وتم تأجيله بسبب اعتبارات إجتماعية في ضوء تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية.



وقال “أحمد السجيني” خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : إن هناك تقديرات أخرى في المجتمع تقاس بقياس معين وهناك تخوفات في جوانب ميعنة وفي تحديد التوقيت نفسه "



وطالب الحكومة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشرع القانون قائلاً : " رئيس الوزراء منذ البداية ونواياه كانت طيبة وهو حريص على تحقيق المصلحة العامة و إحنا اصلاً وكل الاطراف كانت متوافقة على نحو 80-90% من القناعات وبمجرد وصوله للبرلمان مش هياخد وقت كبير "



