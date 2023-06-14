خليفة بن شرقي.. نجم الإفريقي التونسي مرشح للانضمام إلى الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب حمدي العبيدي، نجم الإفريقي التونسي من الانضمام إلى صفوف فريق الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة المغرب التونسية فإن فريق الزمالك تلقى ترشيحات لانتداب حمدي العبيدي نجم النادي الافريقي الذي تألق مع فريقه في مرحلة التتويج مما جعله يتلقى دعوة لتعزيز صفوف المنتخب الوطني استعدادا لمبارتي غينيا الاستوائية والجزائر".

وأشارت أن التقارير الواردة إلى الزمالك هي امتلاك حمدي العبيدي البالغ من العمر 21 سنة مهارات فردية كبيرة وقدرة على اللعب في مركزي الجناح الأيسر والمهاجم الصريح واقترابه من مستوى النجم المغربي الكبير أشرف بن شرقي.

خليفة بن شرقي في الزمالك

واختتمت أن إدارة الزمالك قد عرضت على خوان كارلوس أوسوريو مدرب الفريق تسجيلات تخص حمدي العبيدي لتحديد مدى حاجته للتعاقد مع اللاعب التونسي وهداف الإفريقي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من عدمه.