طمّن أهلك وأصحابك.. ارسل موقعك المباشر على واتساب WhatsApp بهذه الطريقة

يتيح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى جهات الاتصال ، بالإضافة إلى مشاركة جهة اتصال أو مستند ، كما يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال موقعهم المباشر إلى أي جهة اتصال سواء للأهل أو الأصدقاء للاطمئنان عليهم.

وتعد ميزة إرسال الموقع المباشر في تطبيق واتساب من الميزات المهمة للغاية إذا كنت تقابل صديقًا في مكان ما ، خاصة إذا اخترت مشاركة الموقع المباشر ، والذي يسمح لجهة الاتصال الخاصة بك برؤية موقعك المباشر طوال المدة التي تختارها حتى يتمكن من تتبعك، بحسب Pocket-lint.

ويمكن للمستخدمين أن يمكنوا الأهل أو الأصدقاء من تتبعهم خلال رحلة معينة من خلال عدد من الاختيارات منها 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات حيث يمكنهم فقط ضبط أوقات المدة التي يريدونها.

كيف ترسل موقعك المباشر إلى أهلك وأصدقائك على هواتف آيفون ؟

ادخل على الدردشة ثم دردشة محددة ثم اضغط على "+" على يسار مربع الرسالة ثم ادخل الموقع، و مشاركة الموقع المباشر ثم بعد ذلك حدد الإطار الزمني.

كيف ترسل موقعك المباشر إلى أهلك وأصدقائك على هواتف أندرويد؟

ادخل على الدردشة ثم حدد دردشة معينة واضغط على الأيقونة التي تشبه مشبك الورق على يمين مربع الرسالة ثم اختر الموقع وبعدها مشاركة الموقع المباشر ثم قم بتحديد الإطار الزمني.

ويمكنك رؤية كل من تشارك موقعك المباشر معه من خلال فتح الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية وبعدها حدد الموقع المباشر.