عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طمّن أهلك وأصحابك.. ارسل موقعك المباشر على واتساب WhatsApp بهذه الطريقة

واتساب WhatsApp
واتساب WhatsApp

يتيح تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إرسال الصور ومقاطع الفيديو إلى جهات الاتصال ، بالإضافة إلى مشاركة جهة اتصال أو مستند ، كما يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال موقعهم المباشر إلى أي جهة اتصال سواء للأهل أو الأصدقاء للاطمئنان عليهم. 

 

وتعد ميزة إرسال الموقع المباشر في تطبيق واتساب من الميزات المهمة للغاية إذا كنت تقابل صديقًا في مكان ما ، خاصة إذا اخترت مشاركة الموقع المباشر ، والذي يسمح لجهة الاتصال الخاصة بك برؤية موقعك المباشر طوال المدة التي تختارها حتى يتمكن من تتبعك، بحسب Pocket-lint. 

 

ويمكن للمستخدمين أن يمكنوا الأهل أو الأصدقاء من تتبعهم خلال رحلة معينة من خلال عدد من الاختيارات منها 15 دقيقة أو ساعة واحدة أو 8 ساعات حيث يمكنهم فقط ضبط أوقات المدة التي يريدونها. 

 

كيف ترسل موقعك المباشر إلى أهلك وأصدقائك على هواتف آيفون ؟  

 

ادخل على الدردشة ثم  دردشة محددة ثم اضغط على "+" على يسار مربع الرسالة ثم ادخل الموقع، و مشاركة الموقع المباشر ثم بعد ذلك حدد الإطار الزمني.

 

كيف ترسل موقعك المباشر إلى أهلك وأصدقائك على هواتف أندرويد؟  

 

ادخل على الدردشة ثم حدد دردشة معينة واضغط على الأيقونة التي تشبه مشبك الورق على يمين مربع الرسالة ثم اختر الموقع وبعدها مشاركة الموقع المباشر ثم قم  بتحديد الإطار الزمني.

 

ويمكنك رؤية كل من تشارك موقعك المباشر معه من خلال فتح الإعدادات ثم الحساب ثم الخصوصية وبعدها حدد الموقع المباشر.

واتساب WhatsApp واتسآب WhatsApp إرسال الموقع المباشر ميزة إرسال الموقع المباشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تفاصيل مثيرة بشأن رفض الأهلي رحيل الشناوي إلى الدوري الإنجليزي

وجع قلب.. ننشر صورة طبيب الساحل بعد العثور على جثمانه في العيادة

إعلامي يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي بعد انتقاله الوشيك إلى الوكرة القطري

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

مؤثر.. نجم الأهلي السابق يُعلق على رحيل حمدي فتحي

بلال علام: حظي سيئ مع مباريات الأهلي.. وجمهور الزمالك منحني أكثر مما أستحق|فيديو

ترشيحاتنا

اليابان.. احتجاز جندي مراهق بعد إصابته مجموعة من قوة الدفاع الذاتي

«الدرندلي»: الجماهير غير متفاعلة مع مباريات المنتخب.. واختلافي مع جمال علام وجهات نظر|فيديو

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

المركزي للإحصاء: الدولة أنفقت 1.3 تريليون جنيه على التعليم خلال 10 سنوات

محمد عبد المقصود لصدى البلد: تشكيل لجنة لدراسة وضع المقابر خطوة هامة

رعب الثوران.. فرار الآلاف من منازلهم بعد خروج حمم بركان مايون بالفلبين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

بالأحضان.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل برفقة حسام حبيب

الأهرامات بناها الجن| أغرب 5 شائعات طاردت الفراعنة.. رقم 4 سيدهشك

خوف الامتحانات جابلك صداع .. إليك هذه الحيل

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ