إعلامي يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي بعد انتقاله الوشيك إلى الوكرة القطري

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن أن صفقة انتقال حمدي فتحي، لاعب الأهلي، إلى نادي الوكرة القطري قريبة جدًا من الحسم، وأن إدارة الأهلي بدأت تتحرك في إيجاد بديل له.

وأشار حتحوت، خلال برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن صفقة انتقال حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري أقرب من أي وقت مضى كي تتم.

وذكر حتحوت أن النادي الأهلي يسعى لأكبر استفادة مالية ممكنة من الصفقة، مضيفًا: "معلوماتنا أن العرض القطري متوقف عند 3 ملايين دولار، والأهلي يرغب في مبلغ أعلى".

وحول موقف السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، من الصفقة، قال حتحوت إن كولر وافق على انتقال حمدي فتحي للوكرة، لكنه في الوقت ذاته طلب وجود بديل له.

وحول خطة الأهلي لبديل حمدي فتحي، قال حتحوت: "الأهلي تواصل بشكل شفهي مع نادي بيراميدز من أجل التعاقد مع المغربي وليد الكرتي ليكون بديلًا لحمدي فتحي"، مشيرًا إلى أن بيراميدز في الوقت ذاته يستهدف ضم محمد شريف أو حسام حسن من الأهلي، وإدارة الأهلي منفتحة على ذلك.