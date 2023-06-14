أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات جديدة بالسوق المصرية.. وهذه قيمة «دايو نوبيرا» في سوق المستعمل

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت أسعار السيارة اليابانية الشهيرة نيسان سنترا موديل 2024 زيادة جديدة لأسعارها الرسمية بالسوق المصرية، وبلغت قيمة الزيادة نحو 37 ألف جنيه.

أعلن وكيل سيارات ميتسوبيشي فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة إكسباندر، بعد طرح موديل 2023 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر يونيو الجارى .

قدمت العلامة التجارية دايو العديد من الإصدارات الاقتصادية بالسوق المصري، أشهرها لانوس ونوبيرا، وتعتبر من الحلول الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز أتراج خلال شهر يوليو الجاري .

يشهد سوق السيارات تحديثات مستمرة في قائمة أسعاره الرسمية، حيث كشفت العديد من العلامات التجارية عن أسعار سيارتها الجديدة مع بداية شهر يونيو الحالي.

أعلنت مبادرة احلال السيارات المتقادمة وتخريدها في مصر جو جرين ، عن بدء عملها بمحافظة البحيرة من خلال ساحة التخريد الخاصة بالمحافظة .