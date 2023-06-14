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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات جديدة بالسوق المصرية.. وهذه قيمة «دايو نوبيرا» في سوق المستعمل

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أحدث أسعار نيسان سنترا بالسوق المصري .. صور

شهدت أسعار السيارة اليابانية الشهيرة نيسان سنترا موديل 2024 زيادة جديدة لأسعارها الرسمية بالسوق المصرية، وبلغت قيمة الزيادة نحو 37 ألف جنيه.

 

ميتسوبيشي تعلن عن أسعار إكسباندر الجديدة

أعلن وكيل سيارات ميتسوبيشي فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة إكسباندر، بعد طرح موديل 2023 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر يونيو الجارى .

 

أحدث سعر لـ دايو نوبيرا في سوق المستعمل.. تفاصيل

قدمت العلامة التجارية دايو العديد من الإصدارات الاقتصادية بالسوق المصري، أشهرها لانوس ونوبيرا، وتعتبر من الحلول الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

 

زيادة أسعار ميتسوبيشي أتراج بمصر

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية ميتسوبيشي في مصر عن زيادات جديدة في أسعار طراز أتراج خلال شهر يوليو الجاري .

 

نيسان وميتسوبيشي .. أسعار 5 سيارات جديدة بالسوق المصري

يشهد سوق السيارات تحديثات مستمرة في قائمة أسعاره الرسمية، حيث كشفت العديد من العلامات التجارية عن أسعار سيارتها الجديدة مع بداية شهر يونيو الحالي.

 

بعد انطلاقها بالبحيرة.. كيفية المشاركة بمبادرة إحلال السيارات

أعلنت مبادرة احلال السيارات المتقادمة وتخريدها في مصر جو جرين ، عن بدء عملها بمحافظة البحيرة من خلال ساحة التخريد الخاصة بالمحافظة .

نيسان ميتسوبيشي نوبيرا إكسباندر نيسان سنترا سوق المستعمل

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