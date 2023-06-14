بلينكن يؤكد لنظيره الصيني أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات الثنائية

أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن لنظيره الصيني تشين جانج ، في مكالمة هاتفية، أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات الثنائية.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الالكتروني، اليوم الأربعاء، أن بلينكن وعضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني تناولا مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية.



وناقش بلينكن، بحسب البيان، أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة لإدارة العلاقات بين البلدين لتجنب سوء التقدير والصراع.



وأوضح أن الولايات المتحدة ستستمر في استخدام المشاركات الدبلوماسية لمناقشة المجالات مثار القلق، فضلا عن مجالات التعاون المحتمل.